Русия с ултиматум към Армения. Спря й газа

Газпром е спрял доставките на природен газ за Армения поради планирани ремонтни дейности.

Това съобщи пресслужбата на Газпром Армения, цитирана от арменски медии.

Макар това съобщение да обяснява, че ще е само за 11 дни, че се извършват ремонти на участък от основния газопровод Северен Кавказ – Закавказие в Русия, причината е повече от ясна.

Двете държави са в най-обтегнатите си отношения заради новия европейски път на Ереван.

"През този период непрекъснатото и надеждно доставяне на газ за потребителите на републиката ще се осъществява без ограничения", подчерта Газпром, като обяснява, че компанията разчита на допълнителни обеми газ, доставяни от Иран.

Като се има предвид, че руският газ е почни 3 милиарда, а иранския, по програмата "газ срещу електроенергия", е едва 470 милиона кубични метра, икономическият натиск от Москва, макар официално събитието да се представя като техническа поддръжка, е максимално усилен.

Какво иска Русия? Путин вече го изрече пред премиера Пашинян на срещата в Киргистан – Армения да проведе референдум до декември 2026 г. и да избере между членството си в Евразийския икономически съюз и в Европейския съюз.

Panorama.am подчертава, че страната е подготвена – вътрешните резерви и доставките от Иран са напълно достатъчни, за да няма никакви ограничения за битовите и индустриалните потребители.

Опозиционните издания обаче използват момента, за да критикуват правителството на Никол Пашинян и да го предупреждават, че сближаването с ЕС може лесно да накара Русия да премине от планови ремонти към постоянни икономически санкции.