Мерц си пое въздух. ХДС спечели в Долна Саксония

Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц спечели местните избори в Долна Саксония и получи необходима глътка въздух само седмица след тежкото поражение от „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт. По предварителните резултати ХДС е първа сила с около 27% от гласовете, следвана от Германската социалдемократическа партия с близо 25%. Голямата втора новина обаче отново е АзГ - партията достига около 16%, след като през 2021 г. имаше едва 4,6%.

ХДС първи, социалдемократите губят

Последната прогноза на „Инфратест димап“ даде на ХДС 27,7%, на ГСДП 24,5%, а на АзГ 16,5%. Предварителните данни от изборния портал на провинцията впоследствие показаха близки стойности - 27,2% за християндемократите, 24,6% за социалдемократите и 15,9% за АзГ.

Резултатът е добра новина за Мерц, защото идва непосредствено след политическия шок в Саксония-Анхалт, където АзГ спечели 43,8%, а ХДС остана далеч назад. Победата в Долна Саксония показва, че консерваторите запазват силни позиции в западните провинции, но не заличава проблема с бързото разширяване на подкрепата за АзГ.

АзГ направи огромен скок

Именно резултатът на АзГ е най-съществената промяна спрямо предишните местни избори. От 4,6% през 2021 г. партията вече достига около 16%, което означава повече от трикратно увеличение на подкрепата. Ръководството й обяви, че след този вот АзГ вече се е утвърдила и като сериозна сила на местно равнище в западна Германия.

Изборите определят състава на общинските и районните съвети, както и кметове и областни управители в редица населени места. Там, където никой кандидат не е получил необходимото мнозинство, балотажите ще бъдат на 27 септември. В Хановер до втори тур стигат настоящият кмет Белит Онай от Зелените и кандидатът на ГСДП Аксел фон дер Ое.

Следващият тест идва още в неделя

Мерц обаче няма много време да празнува. На 20 септември предстоят избори за регионалните парламенти в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, а особено във втората провинция ситуацията за ХДС изглежда тежка.

Последното проучване на „Инфратест димап“ дава на ХДС едва 7% в Мекленбург-Предна Померания. АзГ води с 38%, следвана от ГСДП с 33%, което поставя консерваторите пред реалния риск да останат сред най-малките парламентарно представени сили.

В Берлин битката също е изключително оспорвана. Последното проучване на ARD поставя Левицата на 21%, ХДС на 20%, АзГ на 18%, Зелените на 16% и ГСДП на 12%.

Така победата в Долна Саксония дава на Мерц важна пауза след катастрофалния резултат в Саксония-Анхалт, но не променя основната политическа тенденция. ХДС остава силна, но АзГ вече показва, че може да увеличава подкрепата си не само в източната, а и в западната част на Германия.