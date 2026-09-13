България подписва исторически документ с Турция, Азербайджан и Грузия

Турция, Азербайджан, Грузия и България планират да подпишат междуправителствено споразумение за трансграничен пренос и търговия с електроенергия от възобновяеми източници през ноември. Новината бе съобщена от турския министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар по време на Азербайджано-турския енергиен форум в Баку. Очаква се документът да бъде официално парафиран в рамките на 31-вата Конференция на ООН за изменението на климата, на която Анталия ще бъде домакин.

Стратегическо значение и регионално сътрудничество

Министър Байрактар определи мащабния проект като „Трансанадолски газопровод за електроенергия“. Той подчерта, че инициативата надхвърля рамките на обикновен инфраструктурен обект и представлява стратегическа стъпка към дългосрочно регионално партньорство. Растящата роля на електрификацията в световен мащаб превръща проекта в ключов приоритет, като инфраструктурата и географското положение на Турция я утвърждават като основен енергиен възел. Чрез разширяване на междусистемните връзки се гарантира енергийната сигурност както на преките участници, така и на по-широкия регион, включително Европа.

Разширяване на връзките между Турция и Азербайджан

В рамките на форума бе обявено и приключването на първоначалните проучвания за новата междусистемна електроенергийна връзка между Турция и Нахичеванската автономна република. В момента системните оператори правят допълнителни оценки за техническата и икономическата й осъществимост. Проектът цели да повиши надеждността на захранването, да създаде условия за по-голямо интегриране на възобновяема енергия и да улесни търговията. С това сътрудничеството между Анкара и Баку вече се разпростира извън традиционните петрол и газ, обхващайки минното дело, енергийната ефективност и пазарите на електроенергия.