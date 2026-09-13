Най-после преговорите за Украйна тръгват! Москва подсказа къде ще са

Москва очаква Русия, Украйна и САЩ отново да седнат на една маса „в обозримо бъдеще“, а Обединените арабски емирства вече се очертават като една от най-сериозните възможности за домакин на преговорите. Кремъл потвърди готовността си за възстановяване на тристранния формат само ден след като американският пратеник Джаред Къшнър обяви, че Вашингтон се надява подобна среща да бъде организирана скоро. Новият дипломатически импулс идва след поредица от разговори на американските представители Къшнър и Стив Уиткоф първо с Владимир Путин в Москва, а след това с Володимир Зеленски в Киев.

ОАЕ предложи масата за преговори

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че престолонаследникът на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед Ал Нахаян е потвърдил лично пред Владимир Путин готовността на ОАЕ да предоставят площадка за преговори за Украйна. От руска страна предложението е било прието положително.

Според Ушаков подобна площадка е „напълно приемлива“ за Москва. Предложението има значение и защото ОАЕ през последните години се опитват да поддържат работещи канали едновременно с Русия, Украйна и западните държави и вече са участвали като посредник при размени на пленници и други хуманитарни договорености.

Песков: Надяваме се скоро отново да има трима

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също даде ясен знак, че Москва не разглежда тристранните преговори като далечна перспектива. „Надяваме се, както беше обсъждано и с американските преговарящи, в обозрима перспектива отново да успеем да се съберем тримата и да продължим диалога“, заяви той.

Песков обаче веднага охлади очакванията за бърз пробив. Според него е невъзможно предварително да се прогнозира доколко резултатен може да бъде този диалог. Кремъл продължава да обвързва преговорната си позиция и с развитието на бойното поле.

Само ден по-рано Кушнер каза същото

Новото послание от Москва практически се среща с това, което Джаред Кушнер заяви ден по-рано на срещата YES 2026 в Киев. Американската делегация е останала удовлетворена от последния кръг контакти в Москва и Киев и според Кушнер Вашингтон се надява тристранните разговори да бъдат възстановени възможно най-скоро.

Кушнер призна, че Русия и Украйна все още нямат общо виждане за крайния резултат и че най-трудният въпрос остава териториалният. Той подчерта, че динамиката на бойното поле продължава да влияе върху позициите на двете страни.

Американските посредници Кушнер и Стив Уиткоф бяха в Москва на 5 септември, където разговаряха повече от три часа с Путин. Ден по-късно те пристигнаха в Киев и представиха пред украинското ръководство идеи, обсъждани в руската столица. Уиткоф тогава заяви, че в Москва е бил постигнат „голям напредък“ и че са били чути нови предложения, които впоследствие са били обсъдени с украинската страна.

Териториите остават голямата стена

И при последните разговори най-трудният въпрос остава Донбас. Според информацията около американската посредническа мисия Москва продължава да настоява за решение, което да отчита руските териториални претенции, докато Киев отказва да приеме предварително изтегляне от контролирани от Украйна райони.

Именно липсата на компромис по териториалната тема блокира и предишния кръг тристранни разговори. Последните срещи във формат Украйна-Русия-САЩ се проведоха през февруари в Женева, но не доведоха до пробив. След това американската дипломация беше силно ангажирана и с конфликта около Иран, което допълнително забави украинския преговорен процес.

Киев също се готви за връщане на масата

От украинска страна също идват сигнали, че тристранните преговори могат да бъдат възстановени. Началникът на президентската администрация Кирило Буданов заяви, че Киев се подготвя за нов кръг през октомври с участието на Русия и Съединените щати. Сред възможните домакини, обсъждани от украинска страна, са именно ОАЕ, както и Турция и Швейцария.

Володимир Зеленски обаче вече заяви, че не очаква тристранна среща преди парламентарните избори в Русия на 20 септември. Така реалистичният прозорец за нови разговори изглежда се отваря след тази дата и вероятно през октомври.

Вашингтон опитва да превърне совалката в истински преговори

Основната промяна през последната седмица е, че дипломатическата совалка на Къшнър и Уиткоф започва да придобива конкретна форма. Американците първо чуха позицията на Путин, след това я пренесоха в Киев, а сега и Москва, и Киев говорят за възстановяване на общия формат.

Това все още не означава, че споразумението е близо. Русия и Украйна остават далеч една от друга по ключови въпроси, а най-тежкият от тях - териториите - практически не е помръднал. Но за пръв път от месеци вече се говори не само абстрактно за необходимост от мир, а за място, участници и приблизителен хоризонт за реална среща.

А след думите на Къшнър от Киев и днешния сигнал от Кремъл Абу Даби все по-ясно се очертава като възможната следваща спирка на преговорите за войната в Украйна.