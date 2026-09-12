Вилнюс си губи времето, обмисляйки възможността за разполагане на ядрени оръжия на своя територия. Ако „нещо се случи“ и Москва е принудена да отговори, никой няма да се намеси от нейно име. Това заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев. Той също така предупреди, че Литва ще „изчезне от картата на света“ в случай на военен конфликт с Русия, предаде rbc.

„Правят това напразно. Но ще кажа повече по тази тема: те са глупаци, които не разбират, че ако, не дай си Боже, се случи нещо подобно и ние трябва да отговорим на действията им, никой няма да се застъпи за тях. Дори да има изгорена земя, никоя друга държава няма да се бори за тях“, каза той.

Според него, ако избухне конфликт, член 5 от Северноатлантическия договор „няма да бъде изпълнен, всички го признават“. „Защото, ако бъде изпълнен, това ще бъде глобална катастрофа, планетарна. Те не са глупаци“, каза Медведев.

Член 5 от Северноатлантическия договор закрепва принципа на колективната отбрана: военната агресия срещу който и да е член на блока на европейския или северноамериканския континент се тълкува като атака срещу целия алианс.

На 10 септември председателят на литовския парламент Юозас Олекас обяви, че Сеймът възнамерява да приеме конституционна поправка тази зима, за да премахне разпоредбата, забраняваща оръжията за масово унищожение на територията му. Според него това вероятно ще изисква удължаване на есенната сесия на Сейма до 13 януари 2027 г.

В началото на юни министърът на отбраната на Литва Робертас Каунас обяви, че страната преговаря със Съединените щати относно евентуалното разполагане на американски ядрени оръжия на нейна територия. През юли президентът на Литва Гитанас Науседа обяви, че лидерите на парламентарните фракции като цяло са се споразумели за премахване на конституционната разпоредба, забраняваща разполагането на ядрени оръжия на литовска територия.

На 1 юли във Финландия влязоха в сила изменения, отменяващи забраната за ядрени оръжия . Министърът на отбраната Анти Хакянен заяви, че няма планове за постоянно разполагане на ядрени оръжия на финландска територия. През пролетта президентът Александър Стуб заяви, че страната му е ангажирана с ядреното разоръжаване, но си запазва правото да взема решения относно ядрените оръжия. Финландският лидер обаче отбеляза, че страната няма нужда от тях в мирно време.

След отмяната на забраната за разполагане на ядрени оръжия, Финландия беше добавена към списъка на Русия с ядрени цели , предупреди Медведев.

През февруари естонският външен министър Маргус Цахкна не изключи разполагането на ядрени оръжия на НАТО на територията на републиката, ако алиансът вземе такова решение като част от своите отбранителни планове.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че Русия ще предприеме контрамерки в отговор на решението на балтийските държави да разположат ядрени оръжия на тяхна територия. „Противно на очакванията на тези страни, вземането на това решение няма да повиши тяхната сигурност“, каза той.