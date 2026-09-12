Смъртта изпревари мечтите. Отиде си 26-годишна мегазвезда на TikTok

Най-известният инфлуенсър от Африка - нигерийската актриса, известна с артистичното си име Ними Ферари, почина на 26-годишна възраст.

Това съобщи британският сайт Need To Know, като се позова на членове на семейството на актрисата.

Според сестрата на Ферари, актрисата се разболяла, но лекарите не са успели да я спасят.

Макар семейството ѝ все още да не е направило официално изявление, в медийното пространство силно се коментира, че младата жена е претърпяла рутинна операция за премахване на миома, след която обаче са настъпили тежки следоперативни усложнения, довели до фаталния край.

Ними Ферари стана известна с ролите си във филмите на Ноливуд. Тя също така управляваше собствена продуцентска компания и водеше блог, в който интервюираше най-големите имена на филмовата индустрия.

Беше най-известния инфлуенсър от Африка с над 310 хиляди последователи в социалната мрежа TikTok.

Трагедията се случи само броени дни преди голямото тържество по случай завършването на новата ѝ къща в град Сагаму, Нигерия.

Ними е инвестирала огромна част от спестяванията си в този нов дом и е подготвяла шумно парти. Вместо за празненство обаче, в двора на чисто новата къща се събраха опечалени близки, които трябваше да изкопаят нейния гроб.

Смъртта ѝ вече предизвика огромна вълна от емоционални реакции и съболезнования от страна на нейни колеги и фенове в платформи като Instagram и TikTok.