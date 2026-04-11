Великобритания реши за забранените острови. Мавриций в шах

Правителството на Обединеното кралство днес официално обяви, че замразява сделката за предаването на архипелага Чагос. Въпреки първоначалните планове, островите остават британска територия.

Това съобщи Sky News, като цитира представител на офиса на министър-председателя Кийр Стармър.

Решението идва след остър натиск от Белия дом. Президентът Доналд Тръмп нарече сделката „акт на огромна глупост“, опасявайки се, че Мавриций не може да гарантира сигурността на стратегическата военна база Диего Гарсия срещу влиянието на Китай.

Мавриций, една от любимите дестинация за луксозен туризъм, претендира за островите от десетилетия, наричайки британското управление „незаконна колонизация“. Днешното решение обаче оставя тези претенции в задънена улица.

Така, за обикновения турист Чагос остава мираж. Там няма хотели, няма плажове с шезлонги – само военни писти, радари и девствена природа под строг военен контрол.

С това решение обаче Великобритания и САЩ бетонират присъствието си в Индийския океан, оставяйки мечтите на Мавриций за разширение на територията на пауза за неопределено време.

