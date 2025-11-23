Невиждана среща на Г-20. Смях, гафове и пиронът на Макрон  

Бъдещето ще покаже дали срещата на върха на Г20 в Република Южна Африка ще остане в историята с това, че е била последната в този формат или само с това, че в кулоарите й европейските лидери написаха поправките в мирния план на Тръмп за Украйна.

Отсега е ясно, че тя стана историческа с това, че лидерите на САЩ, Китай и Русия не присъстваха. А декларацията, която приеха за първи път в началото, с много странна формулировка и обтекаем текст, мина на косъм заради липсата на общо съгласие.

Африка очакваше с нетърпение срещата, защото континентът за първи път беше домакин на подобен висок форум. Но прът в еуфорията сложи дни по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп, който не само отказа участие и не прати никаква делегация, но нарече сбирката "истински срам" и обвини властите в Йоханесбург в нарушаване на правата на бялото население.

Едва ли имаше по-неблагоприятен момент за нейното провеждане

В Европа започнаха преговори между САЩ и Украйна за плана за мир на Тръмп и евролидерите преседяха в кулоарите, пишейки корекции към документа. Това предизвика един от конфузите.

Когато дойде реда на премиера на Нидерландия Дик Шоф, той дори не си направи труда да влезе в залата, а прати финансовия министър, който сричаше речта, очевидно виждайки я за първи път.

Не само Европа, Русия, представена от заместника на Путин Максим Орешник, също използва форума, за да се ожали за Украйна, акцентирайки върху санкциите и замразените активи, които правят икономическите проблеми на Русия още по-големи.

Китайският премиер Ли Къцян, който дойде вместо президента Си Цзинпин, следеше преди всичко да е далеч от премиерката на Япония, с която в момента са в огромен конфликт заради нейните думи, че е готова да даде отпор, ако Китай влезе в Тайван.

Китаецът направи поредица срещи с азиатските лидери, за да затвърди надмощието на Пекин на континента. А след това даде пресконференция, за да съобщи, е в отсъствието на САЩ Китай е стратегическия участник, който поставя темите за коренна промяна в МВФ и Световната банка.

При отчетливата липса на тримата лидери, премиерът на Индия Моди беше азиатската звезда на срещата и беше посрещнат с огромни почести и танци, но изказването му отново беше насочено към проблема с митата и търговските бариери, а не с бъдещото на Г-20.

Южноамериканците пък изцяло бяха потънали в своите проблеми. Аржентинският министър- председател Хавиер Милей, един от най-верните хора на Тръмп, се бореше единствено да отхвърли декларацията и да неглижира форума.

Представителите на Венецуела изтръпнаха от анонса, че се чака невижданата неделна американска акция за ЧРД на Мадуро, в която листовки от небето ще падат върху столицата Каракас, а всяка ще предлага до 50 милиона награда за помощ при ареста и осъждането на президента.

Екс бразилският президент Лула да Силва толкова се изнерви от това, че го извикаха за общата снимка като бивш домакин на форума и му посочиха празното място на Тръмп, че малко по-късно си изтърва нервите и нахока преводача си, че му шепне на ухото, досущ като жена му. Това пък предизвика огромен смях на форума и запълни липсата на новини от Йоханесбург в цяла Латинска Америка.

Да не си на мястото на домакините

Първият ден президентът Рамафоса не спря да се жалва от САЩ. Първо обясни колко пъти е канил Тръмп, а до последно е чакал Марко Рубио да кацне. След това се обиди на поста на финансовия министър на САЩ Скот Бесент, който заяви, че Г-20 се е превърнала в Групата на 100-те.

Рамасота отдели на това специално място в изказването си, за да обясни, че това е Групата на милиона, защото целта е да се създаде „проспериращ, по-равноправен свят, основан на солидарност и сигурност."

Необичайното намръщено и студено време, дъждът и силната градушка в Йоханесбург сякаш бяха също срещу форума, а когато дойде време за общата снимка се оказа, че за първи път няма кой да запълни пространството пред огромния панел. Два пъти викаха италианската премиерка, но и тя си имаше други задачи.

Малко по-късно дойде и голямата издънка. Някой забрави да изключи микрофоните в закритата част и когато домакините се усетиха, че медиите слушат разправиите, настана суматоха и паника.

Финалният минорен акорд заби френският президент Еманюел Макрон. "Изправени сме пред големи трудности при разрешаването на големи международни кризи, включително заедно с членовете на Г20, които днес не са тук", каза той. Според него "Г- 20 може да наближава края на цикъла" и съществува реален риск тази неформална асоциация "да загуби своята raison d'être." С други думи - причина за съществуването си.

Иронията на съдбата е, че на 1 декември юздите на властта в Г-20 ще преминат към Съединените щати. Там, в Trump Golf Club and Hotel Resort в Маями,трябва да е срещата на върха в края на следващата година. Съдейки по изявленията на американската страна, това събитие е под голям въпрос.

