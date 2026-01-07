Рамзан Кадиров със светкавичен отговор на Зеленски

Малко след като президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира отвличането на Мадуро във Венецуела и предложи на американския лидер Доналд Тръмп да се предприеме нещо подобно и с главата на Чечения, Рамзан Кадиров не закъсня с отговора и избухна.

Той призова Зеленски "да се опита да се държи като мъж, тоест, да изпълнява заплахите си сам, а не да се крие зад гърба на другите".

"Нека ти напомня: врагът може да влезе в нашата република, но няма да е възможно да излезе. Ще поемеш ли този риск сам?", призова го Кадиров.

Двамата отдавна люто се мразят. Зеленски е налагал санкции и е подавал искания за международно издирване на Кадиров, който пък има най-хард изказванията срещу президента на Украйна.

В тази ситуация Зеленски трябва да покаже решителност и независимост, за да предотврати още по-голямо свое унижение, казва още Кадиров.

Нека САЩ направят някаква операция с този, с Кадиров, с този убиец. Може би тогава Путин ще види и ще се замисли, смята Зеленски.

