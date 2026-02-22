Али Хаменей посочи наследник! Какво се случва в Иран?

В началото на януари, когато се провеждаха големите протести в Иран, върховният лидер аятолах Али Хаменей се е обърнал към доверен и лоялен лейтенант, за да управлява страната - Али Лариджани, най-висшият служител по националната сигурност на страната. Това пише New York Times.

Изданието посочва, че са били проведени интервюта с шестима висши ирански служители, единият от които е свързан с офиса на аятолах Хаменей; трима членове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция; двама бивши ирански дипломати; и репортажи от иранските медии. Длъжностните лица и членовете на Гвардейската полиция са поискали анонимност, пише news.bg.

От интервютата е станало ясно, че оттогава Лариджани, на 67 години, политик, бивш командир в Корпуса на гвардейците на ислямската революция и настоящ ръководител на Висшия съвет за национална сигурност, на практика управлява страната.

През последните няколко месеца задълженията на Лариджани са се увеличавали. Той е отговарял за потушаването на неотдавнашните протести. В момента той контролира несъгласието, поддържа връзка със съюзниците на страната като Русия, Катар и Оман и наблюдава ядрените преговори с Вашингтон. Той също така разработва планове за управление на Иран по време на потенциална война със Съединените щати, докато Вашингтон струпва сили в региона.

Лариджани произхожда от елитно политическо и религиозно семейство и в продължение на 12 години е бил председател на парламента. През 2021 г. той е назначен за договаряне на 25-годишно всеобхватно стратегическо споразумение с Китай на стойност милиарди.

В интервю за "Ал Джазира" Али Лариджани заяви, че Иран е по-силен от преди. "Подготвихме се през последните седем, осем месеца. Открихме слабостите си и ги отстранихме. Не търсим война и няма да започнем войната. Но ако ни я наложат, ще отговорим", изтъкна той.

Според шестимата висши служители и членовете на Гвардията, аятолах Хаменей е инструктирал Лариджани и няколко други близки политически и военни сътрудници да гарантират, че Ислямската република ще оцелее не само след американски и израелски бомби, но и след всякакви опити за покушение срещу висшето ѝ ръководство, включително срещу самия него.

Насер Имани, консервативен анализатор, близък до правителството, заяви в телефонно интервю от Техеран, че аятолах Хаменей има дълги и близки отношения с Али Лариджани и че върховният лидер се е обърнал към него в този момент на остра военна криза, както и заплахи пред сигурността.

"Върховният лидер напълно се доверява на Лариджани. Той вярва, че Лариджани е човекът за този чувствителен момент заради политическия му опит, острия му ум и знания", уточни Имани, който допълни, че Хаменей разчита на Лариджани "за доклади за ситуацията и прагматични съвети. Ролята на Лариджани ще бъде много изразена по време на война".

Според шестимата висши служители и членовете на Гвардията аятолах Хаменей е издал серия от директиви. Той е посочил четири нива на наследяване за всяка от военните командни и правителствени длъжности, които лично назначава. Той също така е казал на всички на ръководни позиции да посочат до четирима заместници и е делегирал отговорности на тесен кръг от доверени лица, които да вземат решения в случай на прекъсване на комуникацията с него или неговата смърт.

По време на 12-дневна война през юни 2025 г. с Израел, аятолах Хаменей е посочил трима кандидати, които биха могли да го наследят. Те никога не са били публично идентифицирани. Но Лариджани почти сигурно не е сред тях, защото не е висш шиитски духовник - фундаментално условие за всеки наследник.

Той обаче е от доверения кръг на аятолах Хаменей. Това включва неговия висш военен съветник и бивш главнокомандващ на Гвардията, генерал-майор Яхя Рахим Сафави. В него е включен и бригаден генерал, както и генерал Мохамед Багер Галибаф, бивш командир на Гвардейската армия и настоящ председател на парламента, когото аятолах Хаменей е определил за свой фактически заместник, командващ въоръжените сили по време на война, и неговият началник на кабинета, духовникът Али Асгар Хиджази.

Част от това планиране е резултат от поуките, извлечени от изненадващата атака на Израел през юни, която унищожи висшето военно командване на Иран в първите часове на войната. След прекратяването на огъня аятолах Хаменей назначи Лариджани за секретар на Съвета за национална сигурност и създаде нов Съвет за национална отбрана, оглавяван от адмирал Али

Иран действа на базата на това, че американските военни удари са неизбежни и предстоящи, дори когато двете страни продължават да се ангажират дипломатически и да преговарят за ядрена сделка, заявиха шестимата служители и трима членове на Гвардията. Те казаха, че Иран е поставил всичките си въоръжени сили в най-висока степен на бойна готовност и се готви за ожесточена съпротива.

Страната разполага балистични ракетни установки по западната си граница с Ирак - достатъчно близо, за да удари Израел - и по южните си брегове в Персийския залив, в обсега на американски военни бази и други цели в региона, заявиха тримата членове на Гвардията и четирима висши служители.

През последните няколко седмици Иран периодично затваряше въздушното си пространство, за да тества ракети. Той също така проведе военно учение в Персийския залив, като за кратко затвори Ормузкия проток, основен морски възел за глобални енергийни доставки.

"Най-мощната армия в света може да получи такъв шамар, че да не може да се изправи на крака", заяви Хаменей в реч миналата седмица. Той също така заплаши да потопи американските военни кораби, които са се събрали в близките води.

По думите на тримата членове на Гвардията и двама висши служители в случай на война, специални части от полицията, разузнавачи и батальони на цивилната милиция Басидж, дъщерно дружество на Гвардията, ще бъдат разположени по улиците на големите градове. След това милициите ще установят контролно-пропускателни пунктове, за да предотвратят вътрешни вълнения и да търсят оперативни лица, свързани с чуждестранни шпионски агенции.

Иранското ръководство се готви не само за военна и охранителна мобилизация, но и за собственото си политическо оцеляване.

Тези обсъждания, описани от шестима служители, запознати с планирането, засягат редица въпроси, включително кой ще управлява страната, ако аятолах Хаменей и висши служители бъдат убити.

Лидерите обмислят кой би могъл да бъде "Делси на Иран" - препратка към Делси Родригес, вицепрезидентът на Венецуела, която сключи сделка с администрацията на Тръмп да управлява Венецуела след залавянето на президента Николас Мадуро.

Али Лариджани е начело в списъка, казаха тримата служители. След него е генерал Галибаф, председателят на парламента. Донякъде изненадващо, бившият президент Хасан Рухани, който до голяма степен е отхвърлен от кръга на аятолах Хаменей, също е попаднал в списъка.

Всеки от тези мъже има досиета, които биха ограничили приемането му от разгневеното население - независимо дали става въпрос за обвинения във финансова корупция или за съучастие в нарушенията на човешките права от страна на Иран, включително неотдавнашното убийство на най-малко 7000 протестиращи в рамките на три дни.

Али Ваез, директорът за Иран на Международната кризисна група, заяви, че ръководството е изготвило планове за действие при извънредни ситуации, но последиците от войната със Съединените щати остават непредсказуеми. Върховният лидер, по думите му, "е по-малко видим, по-уязвим, но той все още е суперлепилото, което държи системата заедно, и всички разбират, че ако той вече не е там, ще бъде трудно да се запази системата заедно".

От своя страна, Пезешкиан изглежда се е примирил с прехвърлянето на правомощия на Лариджани. Президентът заяви на заседание на кабинета, че е предложил на Лариджани да премахне ограниченията за интернет, защото те вредят на електронната търговия. Това беше стряскащо признание, че за да се свършат нещата, дори президентът трябва да се обърне към Лариджани.

