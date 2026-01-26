Напрежение! Стоманеният остров на САЩ доближи Иран

Ударната група самолетоносачи на ВМС на САЩ, водена от ядрения USS Abraham Lincoln, достигна Близкия изток.

Това обяви Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) в социалната мрежа X.

Ядреният самолетоносач често е наричан стоманения остров или плаващия град заради огромните си размери и стратегическото си значение.

"Ударната група самолетоносачи на самолетоносача USS Abraham Lincoln в момента е разположена в Близкия изток с цел насърчаване на регионалния мир и сигурност," се казва в доклада.

В събота ръководителят на CENTCOM вицеадмирал Брад Купър пристигна неочаквано в Израел за разговори с властите на страната.

Днес стана известно, че Военновъздушните сили на САЩ са разработили операции за бързо разпръскване на бойните самолети в Близкия изток.

Миналата седмица The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не се е отказал от възможността да използва военна сила срещу Иран.

USS Abraham Lincoln (CVN-72) е петият самолетоносач от клас „Нимиц“ на ВМС на САЩ.

Това е нуклеарен самолетоносач (задвижван от два ядрени реактора). Може да носи над 80 самолета и хеликоптера, включително най-модерните изтребители от пето поколение F-35C Lightning II.

Екипажът му е приблизително 5000 души (включително авиационния персонал).

