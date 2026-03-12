Мрежата гръмна! Какво става с Алла Пугачова (Снимка)

Нова снимка на Алла Пугачова, публикувана от неин фен в Instagram, предизвика бурни реакции в социалните мрежи. На кадъра легендарната певица позира в малка компания – до съпруга си Максим Галкин и жена, която държи дете.

Пугачова е в небрежен стил – със светли дънки, сребристи боти, пуловер и шарено яке, а лицето ѝ е частично скрито зад тъмни очила и шапка. Впечатление прави, че се подпира на бастун, докато Галкин стои до нея с голям букет жълти лалета.

Последователите бързо забелязаха промените във външния ѝ вид. Част от коментиращите смятат, че певицата е отслабнала значително, а бастунът също не остана незабелязан, пише glasnews.bg. Реакциите бяха разнопосочни – от шеги до подкрепящи думи. „Изглежда страхотно, бастунът добавя нотка елегантност“, написа един потребител. „Жалко, че не можеш да спреш времето… но здравей и живей дълго“, гласи друг коментар.

Самата Пугачова не е коментирала появата си на снимката.

След началото на пълномащабната война в Украйна двойката напусна Русия. Галкин публично осъди военните действия, което предизвика остри реакции в родината му, а през септември 2022 г. той беше включен в списъка на т.нар. „чуждестранни агенти“. По-късно Пугачова също поиска да бъде обявена за такава в знак на солидарност със съпруга си. Оттогава тя рядко се появява публично и почти не коментира теми в публичното пространство.

Поредната ѝ поява, макар и чрез снимка, отново привлече вниманието – и показа, че интересът към примата остава непроменен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com