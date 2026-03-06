Иво Димчев: Майка ми реагира тежко

Иво Димчев е от онези артисти, които никога не избират лесния път – нито на сцената, нито в живота. Творец, който или те разтърсва, или те кара да се замислиш. В новия епизод на „Капките Podcast“ той говори откровено за сцената, личния си живот, смелостта да бъдеш различен и тежестта на миналото.

"В моя живот сцената ми дава най-много", категоричен е Димчев.

"Всеки артист знае, че това е нещо, от което, ако се откажеш, ще умреш", казва той, припомняйки и изпълнението си на легендата Едит Пиаф, което му донесе първата победа в шоуто "Като две капки вода". Участието обаче се оказва и сериозно предизвикателство – стресът го кара да свали 4 килограма.

"Капките ме ограничават, защото ме вкарват в много тясна рамка. Но знам, че за да намеря свобода, трябва да отворя нови пространства", признава артистът. За него сцената е не просто професия, а начин на живот и зависимост, от която не иска да се освободи.

Емоционалните моменти пък идват не само от сцената, но и от личните му желания.

"Откакто съм в "Капките", вече усещам, че не съм сам", признава той. И още:

"Още в детската градина знаех, че съм хомосексуален", казва Иво с откровеност. На 18 години споделя това с майка си, но реакцията ѝ е тежка. Именно тя го кара дълго време да пази личния си живот далеч от разговорите със семейството.

Артистът говори открито и за своя ХИВ-позитивен статус – тема, която и днес в България продължава да предизвиква силни предразсъдъци.

Тормозът, който преживява като тийнейджър, го прави по-силен, но цената на различността остава висока. Димчев разкрива и защо е получавал смъртни заплахи – теми, които и до днес остават част от неговата история.

В кариерата си той преминава и през редица сблъсъци – от близките отношения с Азис до критиките, които охлаждат тази връзка, както и поставените рамки от Тодор Колев, довели до напускането на НАТФИЗ.

Въпреки тежките теми Иво не губи самоиронията си.

"Най-много радост ми носят сцената и пържените тиквички с кисело мляко и чесън", казва той с усмивка.

