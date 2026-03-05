Политика

Гюров на важна среща с посланика на САЩ у нас

Два ключови въпроса за обсъждане

05 мар 26
2100
Стандарт Новини

Служебният премиер Андрей Гюров се срещна с и. д. посланик на САЩ у нас Х. Мартин Макдауъл.

Във фокуса на разговора им беше ситуацията в Близкия изток. По време на срещата в Министерския съвет двамата обсъдиха усложнената обстановка в региона и нейния ефект върху сигурността на Европа при евентуална ескалация и разширяване на конфликта.

Друга тема на срещата бяха отношенията между България и САЩ, като двете страни се обединиха около желанието си за задълбочаване на сътрудничеството в областта на високите технологии, отбраната и енергетиката.

Отбелязана беше подкрепата на САЩ за енергийната диверсификация на страната ни, както и за модернизацията на българските въоръжени сили в интерес на националната и регионалната сигурност. В този контекст бяха отбелязани и последователните усилия на България за реализиране на Вертикалния газов коридор като стратегическа инициатива.

В рамките на разговора беше обсъден също напредъкът по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ Козлодуй с американската модерна технология AP-1000 на компанията „Уестингхаус“.

