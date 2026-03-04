Нова драма в Ормузкия проток

Британски кораб е избухнал в пламъци, след като е бил ударен от снаряд с неизвестен произход в Ормузкия проток. Това е принудило екипажа да изостави плавателния съд, съобщи Sky News.

Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство обяви, че е получен сигнал за инцидент на 2 морски мили северно от Оман, при движение на изток през Ормузкия проток, пише NOVA.

Ударът е извършен малко над ватерлинията, което е причинило пожар в машинното отделение.

Екипажът се е евакуирал от кораба, като всички членове са невредими и няма информация за пострадали. Властите вече разследват случая.

Ормузкият проток е най-важният петролен търговски маршрут в света и се контролира от Иран. През него преминава около една пета от световния износ на петрол.

