Кризата с петрола! Европейска страна въведе режим на тревога

Молдовското правителство обяви въвеждането на режим за тревога за сигурността в енергийния сектор за срок от 60 дни на фона на влошаването на ситуацията в Близкия изток.

Това обяви пресслужбата на правителството, като съответното решение е взето на заседание на Министерския кабинет.

Премиерът на Молдова Александру Мунтяну заяви, че властите следят отблизо развитието на събитията в Персийския залив от събота, а именно „две военни операции, започнати от САЩ и Израел“.

„Не е известно кога този конфликт ще спре, което може да ескалира в мащабна криза. Режимът на тревога в енергийния сектор се въвежда за 60 дни“, заяви премиерът.

Според него потенциалната ескалация на конфликта може да засегне световните енергийни пазари, включително доставките на петрол и газ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com