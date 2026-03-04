Китай се намеси дипломатически в конфликта срещу Иран

Китай призова за незабавно прекратяване на военните действия срещу Иран. Позицията беше изразена в телефонен разговор между китайския външен министър Ван И и израелския му колега Гидеон Саар, съобщи китайското външно министерство.

По време на разговора Ван И подчерта, че международните и регионалните конфликти трябва да се решават чрез диалог и консултации. Според него дипломатическите усилия са единственият устойчив път към стабилност.

В изявлението се посочва, че преговорите между Иран и САЩ в последно време са показвали „значителен напредък“. Китайските власти отбелязват, че в тях са били взети предвид и съображенията за сигурността на Израел.

„За съжаление този процес беше прекъснат от военните удари“, се казва в позицията на китайското външно министерство.

Пекин призова за незабавно прекратяване на военните действия, за да се предотврати по-нататъшна ескалация на конфликта. Според китайската дипломация съществува риск ситуацията да излезе извън контрол.

В изявлението се подчертава още, че Китай се противопоставя на ударите, нанесени срещу Иран от Израел и Съединените щати. „Използването на сила не може действително да реши проблемите. Напротив - то създава нови и оставя тежки последици“, се казва в позицията.

Конфликтът буди особено безпокойство в Пекин и поради икономически причини. Китай разчита в голяма степен на държавите от Персийския залив за енергийните си доставки, които са поставени под риск от продължаващата война в региона.

