Китайски гигант с интерес към най-българския продукт

Официална делегация от град Дзинан, Китай, водена от представители на Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd., посети Казанлък с цел проучване на възможности за партньорство в областта на инфраструктурата, инвестициите и търговията.



Гостите бяха посрещнати от заместник-кметовете Сребра Касева и Даниела Коева, както и от председателя на Общинския съвет Николай Златанов. В началото на срещата бе излъчен филм, представящ красотата на Казанлък.



Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd. е държавна компания, класирана сред Топ 500 компании в света, с водеща роля в реализирането и управлението на мащабни инфраструктурни проекти в Китай и в международен мащаб.



По време на срещата китайската делегация заяви интерес към съвместни инфраструктурни проекти, както и към сътрудничество при продажбата и популяризирането на специфични за региона продукти, а именно такива от розово масло.



Председателят на Общинския съвет Николай Златанов предложи организиране на среща с представители на местния бизнес и акцентира върху предстоящото изграждане на Индустриална зона Казанлък, към която гостите проявиха категоричен интерес.



Посещението поставя основа за дългосрочно партньорство и утвърждава Казанлък като привлекателна локация за индустриално развитие, инвестиции и международна търговия.





