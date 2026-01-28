Регионални

Китайски гигант с интерес към най-българския продукт

Делегация на среща в Казанлък

Китайски гигант с интерес към най-българския продукт
28 яну 26 | 14:09
1343
Никол Симова

Официална делегация от град Дзинан, Китай, водена от представители на Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd., посети Казанлък с цел проучване на възможности за партньорство в областта на инфраструктурата, инвестициите и търговията.

Гостите бяха посрещнати от заместник-кметовете Сребра Касева и Даниела Коева, както и от председателя на Общинския съвет Николай Златанов. В началото на срещата бе излъчен филм, представящ красотата на Казанлък.

Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd. е държавна компания, класирана сред Топ 500 компании в света, с водеща роля в реализирането и управлението на мащабни инфраструктурни проекти в Китай и в международен мащаб.

По време на срещата китайската делегация заяви интерес към съвместни инфраструктурни проекти, както и към сътрудничество при продажбата и популяризирането на специфични за региона продукти, а именно такива от розово масло.

Председателят на Общинския съвет Николай Златанов предложи организиране на среща с представители на местния бизнес и акцентира върху предстоящото изграждане на Индустриална зона Казанлък, към която гостите проявиха категоричен интерес.

Посещението поставя основа за дългосрочно партньорство и утвърждава Казанлък като привлекателна локация за индустриално развитие, инвестиции и международна търговия.


Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Никол Симова

Още по тема Китай
Още от Регионални
Коментирай
2 Коментара
анонимен
преди 1 час

много е важно индустриалната зона какво представлява и къде е кмета на срещата да не се замърсява природата въздуха мръсни производства не ни трябват зем земя да не се похабява двата завода за боклук в този раион ли са

Откажи
Binom
преди 1 час

Как увeличиx размера на пeниca си с 5 см за месяц?! Оказва се, че е лесно и безoпacно, пpочeтeте сами:---- https://urlit.co/taina

Откажи