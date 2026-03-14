Влюбен поиска прошка с транспарант, изненада шофьори

Слънцето напече по мартенски града под тепетата, бадемите цъфнаха, а преди броени дни отпразнувахме и празника на дамите – 8 март. На този фон, между цветя, пожелания и признание към нежната половина на човечеството, в Пловдив се появи необичаен транспарант, изпълнен с болезнена молба, съобщи GlasNews.

„Кошутке, прости ми...“ – гласи посланието, изписано на голям бял транспарант, окачен над възлова пътна артерия в район „Южен“. Саморъчният надпис, завършен с многоточие, е поставен на парапета над подлеза „Модър – Царевец“ и успява бързо да привлече вниманието на десетките водачи, чакащи изнервено в гъстия пловдивски трафик.

Докато автомобилите пълзят бавно под моста, шофьорите имат достатъчно време да прочетат изповедта на неизвестния романтик и да се запитат: какво ли е направил този човек, че да стигне до публично покаяние?

Разбира се, гледката бързо се озова и в социалните мрежи, където пловдивчани веднага започнаха да градят теории.

„Нашият май е изневерил на Осми март“, къде на шега, къде сериозно отбелязва Радослав Радославов.

Не закъсняват и други предположения – от закъснял подарък до забравена вечеря, а защо не и „тежък романтичен гаф“.

Снимка GlasNews.

