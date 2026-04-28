Нов газов съюз разгневи Брюксел, притесни Москва

Хърватия и Босна и Херцеговина официално сложиха край на дългогодишното енергийно колебание, като подписаха днес в Дубровник историческо споразумение за изграждането на газопровода "Южен интерконектор". Документът, парафиран от премиерите Андрей Пленкович и Боряна Кристо, е ключова стъпка към пълна диверсификация на доставките и намаляване на критичната зависимост от руския газ в региона.

Американският коз на Тръмп

Церемонията се състоя в рамките на срещата на върха "Три морета" в присъствието на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт. Проектът на стойност около 1,5 милиарда долара ще бъде реализиран от американския консорциум AAFS Infrastructure and Energy, ръководен от лица, близки до президента Доналд Тръмп.

Това превръща тръбата не само в енергиен, но и в мощен геополитически инструмент. Новият газопровод ще свърже босненската мрежа с хърватския терминал за втечнен природен газ (LNG) на остров Крък. По този начин Босна, която в момента разчита изцяло на руски газ през "Турски поток" и Сърбия, ще получи достъп до американско синьо гориво.

Сблъсъкът с Брюксел

Макар проектът да цели енергийна независимост, той предизвика сериозно напрежение с Европейския съюз. Брюксел изпрати предупредително писмо до Сараево, в което подчертава, че изборът на частна американска компания за инвеститор без състезателна процедура може да застраши европейското финансиране за страната в размер на близо 1 милиард евро.

Посланикът на ЕС Луиджи Сорека предупреди, че законите, приети специално за нуждите на американските инвеститори (lex specialis), трябва да са в унисон с ангажиментите на Босна за присъединяване към общността. От ЕС са категорични, че няма да финансират проекти за изкопаеми горива и настояват за прозрачност.

Технически параметри и бъдеще

Газопроводът ще бъде с капацитет от 1,5 до 3 милиарда кубични метра годишно и ще преминава през ключови градове като Сплит и Загвозд в Хърватия до Посуше и Травник в Босна. Проектът включва и изграждането на газови централи, които да заменят остарелите мощности на въглища, с цел подобряване на екологичната среда в региона.

"Това е голям ден за нашите две страни. Укрепваме енергийната си сигурност в предизвикателни времена", заяви Пленкович след подписването. Очаква се строителството да започне в най-кратки срокове, за да се изпревари планираната от ЕС забрана за руски газ през 2028 г.

