Нова мегаинвестиция край София: 650 декара до Божурище чакат стратегически инвеститор

Картата на големите инвестиции около столицата се пренарежда. Ако доскоро вниманието беше насочено към южните квартали и бизнес зоните по магистрала "Тракия", днес все повече международни компании гледат на запад. Районът между Божурище и Волуяк постепенно се оформя като един от най-мащабните индустриални и логистични хъбове в Югоизточна Европа - с готова инфраструктура, бърз достъп до европейските транспортни коридори и огромен потенциал за нови производства.

Тенденцията не е случайна. През последните години западната периферия на София се превърна в притегателен център за чуждестранни капитали, а развитието на Индустриален парк "София-Божурище" показа колко силен е интересът към тази част на страната. Само за няколко години зоната достигна площ от близо 3 милиона квадратни метра и привлече инвестиции за над 300 милиона евро, превръщайки се в дом на десетки български и международни компании в автомобилната индустрия, логистиката и високите технологии.

Новият голям проект е само на километър от индустриалния парк и има амбицията да надгради вече изградената бизнес екосистема. Става дума за консолидиран имотен портфейл с площ над 650 декара край софийското село Волуяк, който се определя като една от най-атрактивните инвестиционни възможности на пазара.

Собственик на терена е дружеството "Ленд Инвестмънт Лимитид 2024" ЕООД, чийто краен собственик е австрийска компания. Именно международният характер на инвестицията и ясната собственост създават предпоставки проектът да привлече стратегически партньори от Европа и Азия, които търсят готови терени за изграждане на производствени и логистични мощности.

Най-силното предимство на бъдещия мегапроект е неговото местоположение. Парцелът се намира непосредствено до първокласния път София – Калотина и бъдещата автомагистрала "Европа", която ще осигури бърза връзка между българската столица и трансевропейските транспортни коридори. Разстоянието до Околовръстния път на София е едва четири километра, а теренът вече разполага със собствен транспортен достъп и вътрешна пътна инфраструктура.

Още по-голямо стратегическо значение има близостта до железопътната линия София – Калотина. Имотът граничи повече от километър с действащото трасе и с гара Волуяк, което създава възможност за изграждането на собствено железопътно отклонение и интермодален терминал. Подобна комбинация между автомобилен и железопътен транспорт е изключително търсена от международните логистични оператори и производители, които оптимизират веригите си за доставки.

Експерти от сектора определят западната зона на София като една от най-перспективните инвестиционни дестинации в България през следващото десетилетие. Освен близостта до столицата, тя предлага достъп до квалифицирана работна сила, изградена индустриална среда и отлична свързаност с европейските пазари.

Така западният вход на София постепенно се превръща не просто в нова индустриална зона, а в икономически портал между България и Европа – място, където следващите стотици милиони евро инвестиции могат да променят икономическата карта на страната.

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