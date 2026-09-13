Нова мегаинвестиция край София: 650 декара до Божурище чакат стратегически инвеститор
Западът на София се превръща в новия икономически мотор на България
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Западът на София се превръща в новия икономически мотор на България
Тук ще се товарят и разтоварват всички товари, които ще идват от юг за север, а те ще се увеличават
Запалили са се складови помещения
Мъж е починал, а линейки превозват трима ранени
ВИК мрежата им е стара, транспортът е нередовен
„Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в част от с. Волуяк, информират от дружеството. На 23 декември 2015 г. (сряда), във връзка с...