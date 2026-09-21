Общество

Обрат в училище! Нова матура в 10. клас

Десетокласниците ще решават 22 задачи за 120 минути – проверяват знанията им от Възраждането до края на социализма

Обрат в училище! Нова матура в 10. клас
21 сеп 26 | 19:20
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Мира Иванова

Голямата промяна в националното външно оценяване идва за десетокласниците. Тестът по български език и литература вече няма да проверява само знанията по БЕЛ. В него влизат история и цивилизации и философия, а учениците ще трябва не просто да помнят факти, а да ги разчитат, свързват и анализират.

Министерството на образованието и науката публикува на 21 септември моделите на националното външно оценяване за учебната 2026/2027 г., включително новия модел за 10. клас. Промяната беше обявена още през юли, а сега вече са налични и конкретните примерни задачи.

Така НВО все по-ясно се превръща от проверка на заученото в изпит за това как ученикът работи с информация, текст, факти и различни видове данни.

22 задачи, 120 минути и три учебни области

Тестът по български език и литература за 10. клас ще съдържа общо 22 задачи. Осемнадесет от тях ще проверяват компетентности по български език и литература чрез задачи с избираем и свободен отговор.

Останалите четири задачи ще са интегрирани – с избираем и кратък свободен отговор – и ще са свързани с учебното съдържание по история и цивилизации и философия.

Променя се и времето за работа. Вместо досегашните 90 минути учениците ще разполагат със 120 минути. Така времето се изравнява с това за НВО по математика в 10. клас, което също е интегрирано с други учебни предмети.

Новият формат е част от постепенното преструктуриране на националните външни оценявания. Акцентът вече е не само върху това дали ученикът знае дадено правило или факт, а дали може да използва знанията си в различен контекст, да работи с текст и информация, да анализира и да избира подход при решаването на задача.

Възраждането влиза в изпита

Историята няма да бъде произволно подбрана. МОН е определило конкретни части от учебното съдържание, които могат да бъдат проверявани.

Сред тях е Българското възраждане от XVII до XIX век. Десетокласниците трябва да познават процесите, довели до формирането на националното самосъзнание, развитието на просветното дело, борбите за църковна независимост, националното движение и пътя към Освобождението.

Това означава, че имена като Паисий Хилендарски и Софроний Врачански няма да са само част от часовете по литература или история. Знанията за тях могат да бъдат проверявани в интегриран контекст.

Един от публикуваните примерни въпроси показва точно този подход. Учениците трябва да разпознаят кое литературно произведение представя живота на българите в последните години на Възраждането. Сред предложените отговори са „Тютюн“ на Димитър Димов, „Под игото“ на Иван Вазов, „Септември“ на Гео Милев и „Гераците“ на Елин Пелин.

Другата примерна задача поставя ученика пред историческо понятие и изисква да го свърже с конкретна идея: какво е основното намерение на Паисий Хилендарски – да събуди националното самосъзнание на българите.

Това е показателно за новия тип изпитване: литературата, историята и езиковата грамотност започват да се срещат в една и съща задача.

От Освобождението до социализма

Историческият хоризонт на изпита обаче не свършва с Възраждането.

В програмата влиза България от Освобождението до края на Втората световна война. Учениците ще трябва да познават основните политически, обществени и държавни процеси през този период.

Следва и светът от Първата световна война до 1945 г. Така в подготовката попадат ключови процеси от европейската и световната история, които оформят XX век.

Последният голям период е България след Втората световна война до 1989 г. Така историческата част на интегрирания тест обхваща повече от два века – от процесите на Българското възраждане до края на социалистическия период.

Не само дати – причините и последиците

МОН поставя акцент върху уменията за работа с историческа информация.

Десетокласниците ще трябва да могат да описват основни политически възгледи и модели на управление, да използват хронологични и пространствени ориентири и да обясняват териториални и обществени промени.

Ще се проверява и способността им да използват правилно основни исторически понятия при описание и анализ на събития и процеси.

Особено важна е друга компетентност – откриването на причинно-следствени връзки. Тоест ученикът няма просто да трябва да знае кога се е случило дадено събитие, а да може да обясни защо се е случило и до какво е довело.

В изпитните задачи могат да присъстват писмени документи, карти, изображения, схеми и диаграми. Очаква се ученикът да извлича информация от тях, да я интерпретира и да различава историческия факт от неговата интерпретация.

Това поставя историята в много по-близък до реалния живот контекст. В него информацията рядко идва само като текст от учебника – тя може да бъде карта, статистика, документ, изображение или различни свидетелства за едно и също събитие.

Философията също влиза в сметката

В новия формат е включена и философията. Задачите ще бъдат от общообразователната подготовка от първия гимназиален етап.

Така десетокласниците ще трябва да демонстрират не само натрупани знания, но и умения за разбиране на понятия, аргументация и осмисляне на информацията.

Именно това е една от заявените цели на промяната – изпитите постепенно да насърчават аналитичното и критическото мислене, работата с текст, решаването на казуси и практическите и гражданските умения.

Математиката също остава интегрирана

Промяната не засяга само теста по БЕЛ.

И през учебната 2026/2027 г. НВО по математика в 10. клас ще включва задачи, свързани с биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, както и география и икономика.

Тестът ще съдържа 16 задачи – с две по-малко от предходния модел. Десет от тях ще бъдат изцяло математически. Останалите ще интегрират знания от природните науки и географията.

Това означава, че за десетокласниците изпитът вече все по-малко прилича на поредица от отделни „кутийки“ по предмети. Идеята е знанията да могат да се пренасят от една област в друга.

4. и 7. клас остават без промяна

Докато десетокласниците ще се сблъскат с новия интегриран формат, за по-малките ученици няма такава промяна.

За седмокласниците националното външно оценяване остава по български език и литература и по математика, без интегриране на други учебни предмети. Това беше обявено още през юли, а окончателно публикуваните модели потвърждават запазването на формата.

Без промяна спрямо досегашния формат остава и НВО за четвъртокласниците. МОН публикува на 21 септември моделите по български език и литература и по математика за учебната 2026/2027 г.

Така голямата новина тази година е концентрирана в 10. клас. Там границите между отделните учебни предмети започват да се размиват, а изпитът вече търси не само „какво знаеш“, а и какво можеш да направиш със знанието си.

Първото изпитание ще бъде на 18 юни 2027 г., когато десетокласниците ще решават интегрирания тест по български език и литература. На 21 юни е НВО по математика с интегрирани задачи от други учебни предмети.

Тагове:
Автор Мира Иванова

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1 Коментара
Макаренко
преди 23 минути

Чакай сега, какъв изпит... Целта на НВО-то не е да проверява учениците, а ефективността на училищното обучение. Чудат се каква тъпа реформа да направят, без да се замислят за неадекватността на системата. От такива служители, толкова. Друго не може да се очаква. Горките ученици.

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