Предателство: Веселин Маринов направи тежко признание

Веселин Маринов направи откровени признания за любовта, браковете и едно от най-тежките разочарования в живота си. В „На кафе" певецът говори за отношенията с хората около себе си и призна, че особено трудно приема предателството от близък приятел.

На въпрос за жените в живота си Маринов беше категоричен, че повече бракове не влизат в плановете му.

„Аз три жени съм имал, имам трета, няма да имам повече", заяви певецът.

Още по-емоционално той заговори за приятелството. Според него лъжата може да се появи и в любовните отношения, но най-тежко преживява предателството между мъже.

„Случва се лъжата в човешките отношения, в любовта, но най-тежкото е предателството между мъжете", призна Маринов.

Той разкри, че само преди около година е бил предаден от човек от най-близкия му приятелски кръг.

„Аз имам трима-петима приятели, които са ми най-близките хора. Така преди година единият от тях ме предаде и така го преживях много трудно, много тежко", сподели изпълнителят.