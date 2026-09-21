Легендарна група се завръща у нас с нов албум

Една от най-влиятелните и провокативни формации на европейската експериментална музика Laibach се завръща в София на 23 февруари 2027 г. за ексклузивен концерт в SOFIA LIVE CLUB, по покана на Sofia Live Festival. Събитието ще бъде петото гостуване на словенската група в България и ще представи пред публиката новия им албум MUSICK, издаден през май 2026 г.

Повече от четири десетилетия Laibach превръщат музиката, сценичното изкуство и визуалния спектакъл в инструмент за провокация, размисъл и преосмисляне на познатото. Създадена в Словения в началото на 80-те, формацията изгражда своя уникален език чрез сблъсъка между индустриална музика, авангард, електроника, класическа музика, поп култура и политическа сатира. Laibach никога не са се интересували от това да бъдат лесно разпознаваеми или предвидими напротив, именно способността им постоянно да променят формата, без да губят своята идентичност, е сред отличителните белези на групата.

MUSICK е първият им студиен албум с оригинален материал от Spectre насам и бележи нова, неочаквано поп ориентирана глава в развитието на Laibach. Вместо да се отдалечават от характерния си подход, музикантите използват поп музиката като поредната територия за експеримент и критика. Албумът разглежда свят, в който музиката е достигнала до състояние на свръхпроизводство, а алгоритмите и изкуственият интелект все по-силно влияят върху начина, по който създаваме, разпространяваме и възприемаме културата.

Заглавието MUSICK играе именно с тази двойственост, от една страна, умората от безкрайния поток от музика и съдържание, а от друга, обсебващата сила на самата музика като „вид наркотик“, който продължава да движи Laibach. Като звучене албумът разширява палитрата им с влияния от K-pop, J-pop и евроденс от 90-те, като в създаването му участват дългогодишни сътрудници и продуцентът Richard X, познат с работата си с New Order, Goldfrapp, M.I.A., Kelis и Sugababes.

Още с откриващото парче „Musick“ Laibach задават тона на албума - мащабен сблъсък между съвременен поп, собствената им музикална история и многобройни звукови пластове. Сред акцентите е „Allgorhythm“, създадена в сътрудничество с ганайската певица Wiyaala и ко-продуцирана от Richard X. Парчето превръща електронния поп, запомнящите се hooks и ритъма в своеобразен коментар върху алгоритмите и начина, по който те моделират съвременната култура.

В MUSICK Laibach продължават и характерната си игра с цитати, жанрове и културни кодове. „Singularity“ съчетава мотиви от Моцарт със словенски фолклор и съвременна електронна продукция, „Keep It Reel“ среща хип-хоп, метъл и хиперпоп, а „Love Machine“ противопоставя индустриални бийтове на вокалите на балканската поп звезда Senidah.

Това е музика, която едновременно се подиграва на съвременната поп култура и я използва като материал за собствената си трансформация. Както самите Laibach определят албума, MUSICK е „интензивно поп“, но същевременно е „интензивно Laibach“.

Концертът на 23 февруари 2027 г. в Sofia Live Club ще бъде среща с Laibach в един от най-интересните моменти от дългата история на групата – с нова музика, нови идеи и същата безпогрешна способност да превръщат сцената в пространство, в което музиката, визуалното изкуство и критичният поглед към съвременността се срещат.

Ограничено количество Early Bird билети на цена от € 37 ще са налични само на www.sofialivefest.com от 15-ти септември, а на 18-ти стартира продажбата на билети на редовна цена от € 45 и в мрежата на Eventim и партньорските каси.