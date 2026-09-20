50 пъти "Бележките под линия" в Народния театър

Народният театър празнува юбилейно представление на „Бележките под линия“ – вихреният спектакъл на режисьорката Катя Петрова по прекрасната пиеса на известната поетеса Мирела Иванова. Премиерата е през април 2021-а, а пет години и 50 срещи с публиката по-късно героините продължават да ни въвличат в своя необикновен свят, изпълнен със самота, сила, съмнения, любов и заседнали в гърлото спомени и мечти.

„Бележките под линия“ е игрови прочит на съвремието и на все по-осезаемата липса на обич и разбиране помежду ни. Една майка, звездата на сцената Юлия Знеполска, и трите ѝ дъщери – близначките Биляна и Бистра и най-малката Нина, изкушават с трагикомичното си битие и ценностен хаос още две съучастнички: актрисата Лора и собственичката на бутик Магда.

Фамозните дами, които създават хитовия спектакъл /от ляво на дясно/: Гергана Змийчарова, Ана Пападопулу, Мария Каварджикова, Мирела Иванова, Параскева Джукелова, Катя Петрова, Вяра Табакова, Ирина Митева

Поводът, който ги събира, привидно е празничен, но постепенно се превръща в безмилостна арена на отлагани с години битки, премълчани истини, несподелени тайни, натрупани огорчения и непоносими вини. В тази война между майка и дъщери, между поколения и възгледи, победител може да бъде единствено любовта – ако все още притежаваме силата да я призовем.

В този красив, смешен, поетичен и болезнено откровен разказ за жените, семейството и невидимия товар, който всеки от нас носи по пътя си, блестят Мария Каварджикова, Вяра Табакова, Параскева Джукелова, Ана Пападопулу, Ирина Митева и Гергана Змийчарова. Сценографията и костюмите са на Борис Далчев, музиката – на проф. Христо Йоцов, а хореографията на Анна Пампулова.