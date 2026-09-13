Народният театър откри лятното си турне в Гърция
То ще продължи до месец септември
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То ще продължи до месец септември
Словенският режисьор Йерней Лоренци се завръща с нов проект, вдъхновен от един от най-значимите съвременни български романи
Представленията бяха на 5, 6 и 7 юни 2026 г. на сцената на „Бургтеатър“
Върховният касационен съд се произнесе
Представленията в Бург театър са на 5, 6 и 7 юни
Близо 10 000 билета бяха продадени в празничната кампания
Христо Терзиев отскоро партнира на Емануела Шкодрева във „Виновният“
Трупата на Народния театър "Иван Вазов" гостува в Мадрид
Изключителният Ерик-Еманюел Шмит изгледа отличния моноспектакъл на Биляна Петринска „Ария на съперницата“
Дарина Радева е част от трупата от миналата година, сега ще бъде Мариана в "Скъперникът"
Премиерата е на 23 и 24 април на Камерна сцен
Дъщерята на Маравиля взе статуетка за дебют
Гастролът е през юни на фестивала Wiener Festwochen
Премиерата на „Различният“ от Алексей Слаповски е на 12 и 13 март на Сцена „Апостол Карамитев“
Красавецът от „Войната на буквите“ играе таен съветник в „Цветът на дълбоките води“
„Жената-конбини“ е новият спектакъл на Марий Росен
След празниците идва време за равносметка, памет и разговор за това кои сме
МК извършва рутинни проверки, каквито се осъществяват регулярно във всички държавни културни институти
Премиерата на „ТАМ“ ще бъде на 20 и 21 ноември
Юбилейните награди: От Хераклея синтика и Провадия Солницата до читалището в Белица