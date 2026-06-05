Изненада в Народния театър! Обрат с Александър Морфов

Александър Морфов ще бъде възстановен на длъжността главен режисьор в Народния театър, след като Върховният касационен съд се произнесе по казуса. От театъра съобщиха, че ще изпълнят постановеното съдебно решение и ще приложат всички законови процедури.

В официалната си позиция от институцията посочват, че зачитат върховенството на закона и решенията на българските съдилища.

„Съдът връща Морфов на административната длъжност „главен режисьор“, което означава, че той ще има само административни функции“, уточняват от Народния театър.

От културната институция обаче изразяват резерви към мотивите на съдебното решение. Според тях то поставя въпроси, свързани с трудовата дисциплина и управлението на културните институции.

В позицията се посочва още, че от решението може да се направи извод, че дори при тридневно неявяване на работа служителите не подлежат на ефективни дисциплинарни мерки. От театъра отбелязват също, че решението би могло да бъде тълкувано като допускане действия, включително вандалски прояви в обекти със статут на паметници на културата и в национални културни институти, да бъдат разглеждани като форма на творческа изява.

От Народния театър подчертават, че остават ангажирани със спазването на закона, опазването на общественото доверие и защитата на културното наследство, както и с поддържането на високи професионални и етични стандарти.

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