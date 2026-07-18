Бербатов влиза в нова роля. Голяма изненада наесен

Легендата на българския футбол Димитър Бербатов обяви, че през есента ще се качи на театралната сцена.

Бившият нападател на българския национален отбор и Манчестър Юнайтед ще бъде в главната роля в свой авторски сценичен спектакъл, чрез който отвежда публиката отвъд футбола - към изборите в живота, тежките решения, съмненията, страха, амбицията, характера и цената на успеха, съобщи "Телеграф".

Зад проекта под надслов „Разкодиране“ стои екип от утвърдени имена в българската култура. Режисьор на спектакъла ще бъде Яна Титова, музиката е поверена на популярния изпълнител и композитор Владимир Ампов-Графа, който преди седмица даде интервю за „Телеграф“ и загатна за постановката.

„С Яна Титова работим по нов проект, който съвсем скоро ще обявим. Доста се радвам, че имам покани да правя музика за нови представления. Радвам се, че хората са щастливи и се сработваме добре с различните режисьори. Приятни са ми тези творчески колаборации. Много е различно и същевременно много вдъхновяващо“.

Продуцент на постановката е Таня Колчакова.

Спектакълът ще даде възможност на публиката да види една различна страна на бившия нападател, който през годините се превърна в едно от най-разпознаваемите имена в българския спорт. Националното турне ще започне на 9 септември в родния му Благоевград и ще премине през общо 14 града в страната, като бройката ще се увеличи. Финалът на обиколката ще е в София.

Билетите вече са в продажба на цени от 20 до 40 евро. Бербатов вече има опит с проекти извън футбола, след като преди години издаде автобиографичната си книга „По моя начин“. Сега той прави още една крачка в ново за него изкуство, този път като единствен актьор на театралната сцена.