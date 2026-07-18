За първи път от 27 години: Пълно слънчево затъмнение над Европа

На 12 август любителите на астрономията ще станат свидетели на едно от най-впечатляващите небесни явления – пълно слънчево затъмнение, което ще премине над части от Европа. Това ще бъде първото подобно явление, наблюдавано от европейския континент от 1999 година насам.

Най-добри условия за наблюдение ще има в Гренландия, Исландия и Северна Испания, където Луната ще закрие напълно слънчевия диск за до 2 минути и 18 секунди.

Как възниква слънчевото затъмнение?

Слънчевото затъмнение настъпва, когато Луната застане между Земята и Слънцето и закрие светлината му.

Това е възможно благодарение на любопитно космическо съвпадение – макар Слънцето да е около 400 пъти по-голямо от Луната, то се намира и приблизително 400 пъти по-далеч от Земята. Така двата небесни обекта изглеждат почти еднакви по размер на небето.

По време на пълното затъмнение се вижда единствено слънчевата корона – външната атмосфера на звездата, която обикновено остава скрита от ярката ѝ светлина.

Къде ще се вижда?

Освен в районите на пълното затъмнение, явлението ще бъде наблюдавано като частично в голяма част от Европа.

В Швеция например Луната ще закрие до 85% от слънчевия диск, като за най-добро наблюдение ще е необходима свободна гледка към западния хоризонт, тъй като явлението ще съвпадне с приближаващия залез.

Кога ще има следващо?

Астрономите отбелязват, че подобни явления са сравнително редки за Европа. Следващото пълно слънчево затъмнение, което ще може да се наблюдава от някои северни части на континента, ще бъде след десетилетия, а за много места подобно зрелище ще остане рядко събитие за поколения напред.