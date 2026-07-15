9 необикновени факти, които вероятно не знаете за акулите. Смятат, слушат джаз

Хората имат много повече общо с тези върхови океански хищници, отколкото предполагат. А какво ще кажете за малко Майлс Дейвис?

Акулите са сред най-древните гръбначни хищници на Земята. След стотици милиони години еволюция те са развили някои наистина изненадващи способности и особености.

Ето девет невероятни факта за акулите.

1. Когато почти всичко останало на Земята загива, акулите оцеляват

Акулите – или техните далечни предшественици-са преживели всичките пет големи масови измирания в историята на Земята.

Сред тях е и най-унищожителното-Пермско-триасовото масово измиране, известно още като „Голямото измиране“.

Тази катастрофална климатична промяна унищожава огромната част от живота на планетата, включително около 90% от всички морски организми. Но акулите оцеляват. Днес те могат да бъдат открити почти във всяко кътче на световния океан.

2. Акулите могат да смятат

Често си представяме акулите като безмозъчни машини за убиване, водени единствено от инстинкта си и ненаситния глад. Науката обаче показва съвсем различна картина.

Оказва се, че акулите са умни животни, които се учат бързо.

Те могат да различават почти еднакви звуци, различни абстрактни изображения и дори цветни геометрични фигури.

В един известен експеримент млади сиви бамбукови акули запомнили форми и оптични илюзии за период от почти една година.

Изследванията показват още, че те могат да извършват и елементарни математически операции.

Например успяват да различат количества като три и пет, или четири и седем, макар че им е трудно да направят разлика между много близки числа като четири и пет.

3. Акулите обичат... джаз

Поне що се отнася до акулите Порт Джаксън, джазът определено е предпочитаната музика.

Учени от университета „Макуори“ в Сидни провеждат любопитен експеримент.

Те обучават акулите да плуват до определено място в аквариума винаги, когато прозвучи музика. Ако изпълнят задачата правилно, получават храна. Резултатите са изненадващи.

Акулите успешно свързвали джазовата музика с мястото за хранене, но не успявали да направят същата връзка, когато звучала класическа музика.

„Беше очевидно, че акулите разбират, че трябва да направят нещо, когато чуят класическата музика, но така и не успяваха да разберат, че трябва да отидат на друго място в аквариума“, обяснява изследователят Кълъм Браун.

4. Акулите имат пъп

Макар че някои акули снасят яйца, много видове-сред които бичите акули и акулите чук – износват малките си в утробата по начин, много подобен на човешкия.

Те ги хранят чрез пъпна връв, точно както се случва при хората.

Затова малките акули, известно време след раждането си, имат пъп, който остава като белег от пъпната връв, докато напълно зарасне.

Има и трети начин на размножаване.

При някои видове ембрионите се развиват в яйца, които се излюпват още вътре в майката. Така малките се раждат живи, без майката да ги е износвала по същия начин като бозайниците.

Такъв е случаят например с бодливата кучешка акула, чиято бременност може да продължи до две години.

5. Малките акули се изяждат още в утробата

За пясъчната тигрова акула борбата за оцеляване започва още преди раждането.

Женската има две матки, като във всяка могат да се развиват до пет ембриона.

Но всички те не оцеляват. Най-силните започват да изяждат своите братя и сестри, докато в края остане само един. Явлението е известно като вътреутробен канибализъм или аделфофагия, което буквално означава „изяждане на брат“. След като приключат с братята и сестрите си, оцелелите ембриони започват да се хранят с неоплодените яйца, които майката продължава да произвежда.

Така до раждането си те вече са добре развити, силни и готови за самостоятелен живот.

6. Акулите също имат най-добри приятели

Въпреки репутацията си на самотни ловци, много видове акули всъщност са силно социални животни.

Изследвания показват, че сивите рифови акули прекарват години наред в компанията на едни и същи приятели. Те се разделят на по-малки групи, поемат в различни посоки и след това отново се събират в зависимост от сезона.

Младите лимонови акули също предпочитат живота в група.

По време на тези социални контакти те се учат една от друга как да намират храна и как да избягват хищници.

Интересното е, че предпочитат компанията на акули със сходен размер и такива, които вече познават.

Още по-изненадващо е, че дори големите бели акули, които дълго време се смятаха за напълно самотни, могат да създават трайни приятелства.

Две такива акули, наречени Саймън и Джекил, били наблюдавани да плуват заедно в продължение на 6000 километра, без нито веднъж да се разделят.

7. Телата на акулите са покрити с миниатюрни зъби

Кожата на акулите е истинско инженерно чудо.

През XVIII век италиански майстори я използвали за заглаждане на фините ръбове на безценните цигулки „Страдивариус“.

По-късно, през Викторианската епоха във Великобритания, дърводелците започнали масово да я използват при изработката на мебели. Те я наричали „шагрен“. За разлика от повечето риби, акулите нямат люспи.

Вместо това кожата им е покрита с милиони миниатюрни зъбоподобни образувания, наречени дермални зъбчета (denticles). Когато акулата плува, водата притиска тези микроскопични структури към тялото ѝ, което намалява съпротивлението и ѝ позволява да се движи по-бързо и по-икономично.

Ако прокарате ръка по кожата ѝ в обратна посока, усещането е като да докосвате много груба шкурка.

Понякога акулите дори използват тази грапава повърхност, за да „опипват“ непознати предмети и да преценят дали си струва да ги изядат – своеобразен мързелив вариант на вкусов тест.

8. Акулите могат да усетят биенето на сърцето ви

Акулите разполагат с осем сетива. Освен познатите ни пет – зрение, слух, обоняние, вкус и допир – те имат още три изключителни способности. Те могат да усещат:

промени в налягането на водата;

електрически полета;

магнитното поле на Земята.

От двете страни на тялото им преминава така наречената странична линия-система от канали, изпълнени с течност и чувствителни клетки.

Всяко движение във водата кара тези клетки да се раздвижат, което позволява на акулата да засича и най-слабите вибрации.

По цялото ѝ тяло има и други специализирани рецептори, които регистрират нискочестотните електрически полета, излъчвани от живите организми. Благодарение на тях акулите могат да ловуват дори в пълна тъмнина или да откриват плячка, заровена под пясъка. Най-впечатляващи обаче са ампулите на Лоренцини – стотици, а понякога и хиляди малки пори по главата на акулата.

Всяка от тях съдържа свръхчувствителни нервни клетки.

Те позволяват на акулата да долови електрическите импулси, които се създават при всяко свиване на мускулите.

С други думи – тя може да усети биенето на сърцето на животно, което се намира наблизо.

Смята се, че тези рецептори помагат и при дългите миграции, като позволяват на акулите да се ориентират по магнитното поле на Земята и да изминават хиляди километри през океана.

9. Акулите са по-стари от дърветата, пръстените на Сатурн и Полярната звезда

Акулите са едни от най-древните животни на планетата.

Най-старите известни вкаменелости на техни предшественици представляват малки люспи, датирани отпреди 450 милиона години. Това означава, че акулите са се появили:

около 60 милиона години преди първите дървета;

220 милиона години преди динозаврите;

приблизително 350 милиона години преди образуването на пръстените на Сатурн;

и около 380 милиона години преди появата на Полярната звезда.

Първите зъби, наподобяващи тези на съвременните акули, се появяват преди около 410 милиона години, а истинските предци на днешните акули се оформят преди около 380 милиона години.

Преди приблизително 195 милиона години се появява най-древната известна група съвременни акули – вече с характерните гъвкави челюсти и много по-бързо плуване.

Днес в световния океан живеят около 500 вида акули.

Това е значително по-малко от броя им преди около 50 милиона години, когато разнообразието им е било най-голямо. Въпреки това учените продължават да откриват нови видове.

По-близки, отколкото предполагаме

Колкото и невероятно да звучи, хората и акулите имат общ прародител.

Той е живял преди около 440 милиона години.

Макар да е приличал много повече на акула, отколкото на човек, именно от него започват двата еволюционни клона.

Пътищата ни са се разделили преди стотици милиони години, но съществуването ни на тази планета остава неразривно свързано.

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