Ето защо Цветелина Бориславова няма да е почетен консул на Исландия

Цветелина Бориславова потвърди, че след две десетилетия вече няма да е почетен консул на Исландия и поясни, че това се случва по нейно желание. Причината - очаква се тя да стане консул на друга държава.

Новината, че в сряда правителството ще вземе решение Бориславова да не е повече почетен консул на Исландия в България - позиция, която тя заема от 20 години, бързо се разпространи.

Самата тя потвърди, че това е нейно решение, защото се очаква да стане консул на друга държава, без да уточни коя е. От няколко месеца тече комуникация между министерствата на външните работи на България и Исландия, пише ПИК.

В програмата на кабинета, под точка 11 от дневния ред на заседанието на Министерския съвет е поставена точка, свързана с почетното консулство на Исландия в България.

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