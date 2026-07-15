Радев с горещ коментар за санкциите срещу Русия и Коалицията на желаещите

България е извадила от 21-ия пакет със санкции срещу Русия трима души, след като ЕС е уважил резервите ѝ. Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието на кабинета.

„България даде своя принос във формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на страната ни за три физически лица - руският патриарх, собственикът на Лукойл - Алекперов, както и председателят на обединението, което снабдява мотрисите на софийското метро с резервни части - Махмудов“, заяви премиерът.

По думите му не става въпрос за защита на конкретни личности, а за отстояване на националния интерес на България при преговорите по 21-вия пакет санкции на Европейския съюз.

Искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности, а за отстояване на интересите си, подчерта Радев.

„Религията не бива да се вплита в политическите противоборства, особено когато в Европа бушува война. Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора. В тази връзка беше взето и решението България да не участва в консултацията на неформалната Коалиция на желаещите. Преговорите за възстановяване на мира в Европа, заедно със създаване на устойчива система за сигурност, ще доведат до пробуждане“, обясни още Румен Радев.

Премиерът Румен Радев заяви, че българската делегация е участвала в срещата в Париж като знак на уважение към френския президент и към Франция като съюзник на България.

„Вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа и със създаването на нова устойчива система за сигурност“, каза той.

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