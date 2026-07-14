Алибегов това ще го яде ли?

Поредно недоволство от качеството на храната по Българското Черноморие. Турист разказа за неприятното си преживяване в заведение в Слънчев бряг, като публикува снимки на поръчаната храна и касовата бележка.

По думите му, той бил убеден от съпругата си да посети курорта, след като повече от две десетилетия не е почивал на родното море.

Жената почти насила ме заведе на Слънчев бряг. От 25 години не съм стъпвал на Българското Черноморие

пише той в своя публикация в социалните мрежи

Разказва, че заедно с детето си търсили място за обяд, като се спрели на едно от почти празните заведения. Поръчали пица за детето, печено пиле с картофи, наливна бира и сок. От публикуваната касова бележка се вижда, че сметката е била 29 евро (56,72 лева).

Според туриста обаче проблемът не е в цената, а в качеството на храната. По думите му пицата е била недопечена и с лошо качество, а пилето – сухо и сякаш престояло.

Не става въпрос за парите, а за качеството на продукта. Никога не съм ял по-калпава храна .Пицата сигурно е от Лидл – боклук, а отгоре на всичко беше и недопечена. Пилето беше сухо, все едно е печено преди два дни

пише още недоволният посетител

В края на публикацията си той прави и песимистичен извод за бъдещите си почивки у нас.

От 25 години не съм стъпвал на Българското Черноморие. Сигурно това ще ми е последният път!

Част от потребителите подкрепят мнението му и споделят подобни лични впечатления, докато други отбелязват, че качеството на храната зависи от конкретното заведение и не бива подобни случаи да се приемат като представителни за целия български морски туризъм.

И всичките тези всекидневни възмутителни сигнали от родното море стават на фона призивите и демагогиите на официалния говорител на русторантьорите у нас Ричард Алибегов. Който ежечасно ни кара да идем и да видим колко хубаво е на нашето море.

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