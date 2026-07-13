Месари посочиха какво никога не купуват от супермаркета

Не всяко месо е еднакво добра покупка от супермаркета, предупреждават опитни месари. Причината не е, че големите магазини непременно предлагат лош продукт, а че някои видове месо са по-чувствителни към свежест, обработка и съхранение. Най-много внимание заслужават каймата, месото с кост, пастетите и карантията. При тях разликата между добре поддържана витрина и по-бърз оборот в малка месарница може да се усети не само във вкуса, но и в безопасността, пише унгарското издание EgészségKalauz.

Защо месарницата понякога има предимство

Малките месарници често работят с по-преки доставки, обработват част от месото на място и могат да режат или приготвят продукта според желанието на клиента. Това дава предимство най-вече при меса, които не обичат дълго стоене, многократно преместване и колебания в температурата.

Това не означава, че месото в супермаркетите е лошо. Съвременните търговски вериги следват строги правила за безопасност на храните. Разликата е, че при определени продукти личният контрол, бързата ротация и професионалният съвет на месаря могат да дадат по-добър резултат.

Кайма

Каймата е сред продуктите, които трябва да се гледат най-внимателно. След смилането повърхността на месото се увеличава значително, а това означава, че при неправилно съхранение бактериите могат да се развиват по-бързо.

Особено внимание изискват смляното говеждо и птиче месо. При тях свежестта е решаваща. Добре е купувачът да следи цвета, миризмата, срока на годност, целостта на опаковката и дали продуктът е държан при достатъчно ниска температура.

Месо с кост

Месото с кост също е сред продуктите, при които студената верига е много важна. Тъканите около костта имат различна структура и при дълго или неправилно съхранение качеството може да се влоши по-бързо.

Затова месарите препоръчват такива продукти да се купуват от места, където оборотът е висок и наличностите се обновяват често. Ако месото изглежда засъхнало, има необичаен цвят или опаковката е нарушена, по-добре е да се пропусне.

Пастетът

Пастетите често изглеждат като най-безобидната покупка, но при тях качеството зависи от много точна рецепта, добро приготвяне и строг температурен контрол. Нужни са правилна консистенция, балансиран вкус и безопасно съхранение.

Затова експертите съветват този тип продукти да не се избират само по цена или красива опаковка. По-важно е да се гледат срокът на годност, условията на охлаждане и произходът. Ако пастетът е приготвен на място в специализирана месарница, клиентът често може да получи и повече информация за състава.

Карантия

Черен дроб, сърце, бъбреци и други карантии губят качество по-бързо от много други месни продукти. Те са вкусни и ценени в кухнята, но не търпят небрежно съхранение.

При тях предимството на специализираната месарница може да бъде именно в по-бързия оборот. Освен това продавачът може да даде конкретен съвет за почистване, накисване, готвене и подходяща термична обработка - нещо, което в супермаркета обикновено липсва.

Какво да проверяваме винаги

Независимо дали месото се купува от голяма верига или от квартална месарница, няколко неща са задължителни. Опаковката трябва да е цяла, срокът на годност да е ясен, продуктът да е добре охладен, а външният вид да не буди съмнение.

Месото не трябва да има неприятна миризма, лепкава повърхност, сивкав или неестествен цвят. Ако има течност в опаковката, тя не бива да е прекалено много или мътна. При съмнение най-добрата сделка е тази, която човек не прави.

Изводът е прост - супермаркетът може да е удобен, но не всяко месо е покупка „на автомат“. Каймата, месото с кост, пастетите и карантията искат повече внимание, защото при тях свежестта и съхранението решават всичко. А когато става дума за храна, най-евтиното понякога излиза най-скъпо - особено ако купувачът не гледа внимателно какво слага в кошницата.

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