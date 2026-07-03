България ще има представител на World Sushi Cup 2027 в Токио

България ще бъде представена на World Sushi Cup Japan 2027 – най-престижното международно състезание за суши майстори в света. Това ще стане благодарение на Костантина Борисова, главен суши шеф на ресторант MIZU, която спечели първо място на Sushi Cup Bulgaria 2026 и заслужи правото да представя страната ни в Токио през август.

Успехът е заслуга, както за професионализма и отдадеността на Борисова, така и за развитието на японската кулинарна култура в България.

България на световната суши сцена

Националното състезание Sushi Cup Bulgaria 2026 се проведе между 15 и 17 юни в София. Участниците преминаха интензивно обучение по теория и практика под ръководството на световноизвестния суши майстор Гентаро Ямазаки, а в последния ден демонстрираха своите умения пред професионално жури.

След оспорвана надпревара Костантина Борисова зае първото място и получи възможността да представи България на световния финал в Япония. За MIZU отличието е признание за постоянството, дисциплината и стремежа към високи стандарти в японската кухня.

„Това не е просто личен успех. Това е резултата от труда на целия екип и за усилията, които ежедневно влагаме, за да предлагаме автентична японска кухня на световно ниво“, коментира Димитър Добрев, съосновател на MIZU.

Костантина Борисова е главен суши шеф на MIZU с над 10 години професионален опит в сферата на японската кухня. Завършила е специализираното си кулинарно образование в Лондон, където натрупва ценен международен опит и работи в едни от престижните ресторанти в британската столица. През годините тя развива задълбочени познания за японските техники, продукти и традиции, като съчетава уважение към автентичността с непрекъснат стремеж към усъвършенстване.

„Японската кухня винаги ме е привличала със своята философия, прецизност и внимание към детайла. За мен сушито е много повече от храна – то е форма на изкуство, в която всяка съставка, движение и композиция имат значение. За мен е чест да представям България на World Sushi Cup и ще покажа най-доброто от уменията и опита, които съм натрупала през годините“, коментира Костантина Борисова.

Пътят към Токио

За България участието на Костантина Борисова е важна стъпка в утвърждаването на страната ни на международната сцена на японската гастрономия. World Sushi Cup Japan 2027 ще се проведе в изложбения център Tokyo Big Sight, като състезанието се организира под патронажа на японското Министерство на земеделието, горите и рибарството и ежегодно събира най-добрите суши майстори извън Япония.

Сред акцентите на надпреварата са:

участие на представители от над 20 държави ;

практически изпити и демонстрации на високо професионално ниво;

оценяване от водещи японски експерти ;

присъждане на титлата „Най-добър чуждестранен суши шеф в света“.

Развитие на японската кухня у нас

През последните години интересът към японската кухня в България нараства устойчиво, а все повече професионалисти инвестират в специализирани обучения и усъвършенстване на уменията си.

Класирането на български представител за World Sushi Cup е показателно за развитието на сектора и за нарастващото качество на японската кухня у нас.

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