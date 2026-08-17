Сега е моментът да скастрите дръвчетата

Правилното време за кастрене на овощните дръвчета зависи изцяло от целта на резитбата, като основните периоди са късната зима (преди събуждането на соковете) и средата на лятото. Рязането в грешен момент може да лиши дървото от плодове, да го изтощи или да го изложи на опасни зарази. Противно на митовете, есента е най-лошото време за тази процедура.

. Зимна (основна) резитба: Краят на февруари – началото на март

Това е най-важното кастрене за годината. Извършва се, когато дърветата са в състояние на покой, но най-големите зимни студове вече са преминали.

Цел: Стимулиране на силен пролетен растеж и оформяне на короната.

Предимство: Тъй като дървото няма листа, структурата на клоните се вижда перфектно и лесно се откриват болните и преплитащите се части.

Важно: Трябва да приключите преди пъпките да набъбнат и соковете да тръгнат по стъблото.

2. Лятна (зелена) резитба: Юли – август

Лятното кастрене става все по-популярно сред градинарите, тъй като контролира размерите на дървото и подобрява качеството на плодовете.

Цел: Ограничаване на прекомерния растеж и прореждане на короната.

Предимство: Премахват се т.нар. „лакомци“ (вертикални, безплодни клони), които само изсмукват силите на дървото. Така слънцето достига директно до зреещите плодове.

Резултат: Дървото насочва енергията си към залагане на плодни пъпки за следващата година.

Защо не трябва да кастрите през есента?

Кастренето в периода от септември до ноември е сериозна грешка. Рязането стимулира нов растеж, а младите клонки няма да имат време да вдървесенеят преди студовете и ще измръзнат. Освен това през есента влагата е висока и отворените рани стават лесна мишена за гъбични и бактериални инфекции.

Кога се кастрят различните видове?