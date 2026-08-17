Първи снимки от сватбата на Роналдо и Джорджина

Кристиано Роналдо отново успя да изненада света. Този път не с гол на терена, а с най-важния гол в личния си живот – тайна и изключително интимна сватба с Джорджина Родригес.

Докато мнозина очакваха грандиозно тържество за една от най-известните двойки в света, Роналдо и Джорджина са избрали точно обратното. Двамата са си казали „да“ на скромна церемония, на която са присъствали само петте им деца и четирима свидетели.

Двойката е запазила мълчание за сватбата близо седмица. Първите кадри от специалния ден са предоставени на световното издание „Vogue“, съобщава bTV.

Без пищна рокля, но с много диаманти

Джорджина Родригес не се е отказала от блясъка, въпреки че самата церемония е била далеч от класическата приказна сватба.

Халките на двамата са сравнително семпли, но Джорджина е добавила към визията си пищна диамантена огърлица и емблематичния си годежен пръстен.

Вместо рокля от световноизвестен дизайнер тя е избрала бяла риза и пола на марка, на която е рекламно лице.

А мястото на сватбата е още по-необичайно.

Двамата са се оженили в дневната на новия си дом в Кашкайш, Португалия.

„След време ще направим голяма сватба, за да празнуваме със семейство и приятели“, казват Роналдо и Джорджина.

„Исках мама и татко да се оженят тук“

Джорджина разказва, че като дете е мечтаела за точно обратното – огромна приказна сватба с всички възможни атрибути на разкоша.

„Като дете мечтаех за най-големия замък, най-пищната рокля, най-голямата карета, за корона с диаманти. Сега обаче казах „Не!“. Исках нещо скромно с половинката ми, с децата, у дома“, обяснява тя.

И добавя, че днес луксът вече не е това, което я впечатлява.

„Замъци, къщи, острови, коне, коли – може да ги имаме всеки ден. Скромната церемония е нещо необичайно. Затова избрахме да е тук, в дневната.“

За Джорджина мястото има значение, което далеч надхвърля блясъка на една голяма сватба.

„Тук закусваме, обядваме, вечеряме в ежедневието си. След 30 години искам децата да поглеждат масата и да си казват: „Тук се случи нещо прекрасно, тук мама и татко се ожениха“.“

След церемонията младоженците са посетили и близък параклис, където са получили благословия от местния свещеник.

10 години любов

Датата 11 август има специално значение за двойката.

Преди година, на същата дата, Роналдо и Джорджина са се сгодили. Но историята им започва десет години по-рано – през 2016 г.

Тогава Джорджина е работила като продавачка в магазин, в който футболистът влязъл.

Десет години по-късно двамата вече са семейство и имат две общи деца. Джорджина се грижи и за трите деца на Роналдо, родени чрез сурогатни майки.

„Беше сбъдната мечта. Знам, че тя е любовта на живота ми, а мисля, че и аз съм нейната“, казва Роналдо.

Меден месец? Засега няма време

Романтичният меден месец ще почака.

Роналдо вече се е присъединил към Ал Насър, където се подготвя за новия сезон. 41-годишният футболист продължава и преследването на впечатляващата граница от 1000 гола в кариерата си.

Самият той допуска, че може би се намира в последния си сезон във футбола.

„Вероятно това ще бъде последната ми година във футбола и искам да оставя грандиозно наследство. Бъдещето ми е напълно планирано – да се забавлявам повече, да пътувам повече, да гледам и да играя падел, който много харесвам, и да продължа да се наслаждавам на това, което съм спечелил“, казва той.

Ще има ли още едно бебе?

И при толкова голямо семейство въпросът за още едно дете неизбежно идва.

Джорджина обаче признава, че засега не бързат.

„Още едно дете в момента би ни натоварило. Но когато малките станат на по 15-16, защо не? Не мога някак си да си представя живота без малки деца!“, казва тя.