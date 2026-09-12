Огромна радост за Силвестър Сталоун
Легендарният актьор има специален повод за празнуване
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Легендарният актьор има специален повод за празнуване
Оженили се във всекидневната
Фамилната традиция продължава
Годеницата на актьора разкри защо се чувства специална, кога планират да се оженят и как е започнала любовта им
Певецът и актьор е на седмото небе
Актьорът изглежда по-влюбен от всякога
Актьорът и бизнес дамата се радват на охолен живот и не коментират дали планират общи наследници
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Любимата му е повече от щастлива
Актьорът зарадва половинката си с пръстен с голям диамант
Ще се омъжа за любовта на живота си и се чувствам като най-щастливото момиче на света, каза Бетина Андерсън
Тя отрича да е на втори
Футболистът предложи на дългогодишната си партньорка през август
Какво празнува двойката
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Какво обяви Ангел Караньотов
Дъщерята на емира на Дубай обяви годежа си
Историята на двойката започва през лятото на 2023 г
Младите бяха поздравени с изпълнения на брата и бащата на бъдещия младоженец Фики и Тони Стораро