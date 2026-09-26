Наше градче стана европейски индустриален гигант. Инвестиции за милиарди

В полите на Стара планина, между Пирдоп и Златица, през 1955–1958 г. се ражда завод, който ще промени историята на региона. Тогава държавата изгражда медодобивния комбинат с четири основни производства - топилно, рафиниращо, киселинно и звено за благородни и редки метали. На 21 ноември 1958 г. излиза първата анодна мед, а на 6 декември заводът е официално открит .

Това е началото на индустриалната епоха на Средногорието - епоха, която ще превърне два малки града в икономически център с национално значение.

От държавен комбинат до европейски гигант - германската следа в Пирдоп

През 1997 г. белгийската Union Minière приватизира завода. По-късно той става част от Cumerio, а през 2008 г. е придобит от германската Norddeutsche Affinerie AG – днешната Aurubis AG, най-големият производител на мед в Европа и световен лидер в рециклирането на медни суровини .

Така Пирдоп и Златица се превръщат в стратегическа точка на европейската металургия. Заводът става първата компания в България по обем на продажбите – 5.4 млрд. лв. през 2020 г. .

Инвестиции за милиарди: Новата индустриална карта на България

Германската група обявява инвестиционна програма от 800 млн. лв. до 2027 г. – най-голямата индустриална инвестиция в региона за последните десетилетия. Целта е разширяване на рафиниращото производство, модернизация на технологиите и увеличаване на капацитета за катодна мед с около 50% .

Това са „меки“ инвестиции – важни, но не определящи мащаба.

Паралелно с това компанията стартира и програма от 400 млн. евро (≈ 780 млн. лв.) за нови производствени мощности, включително разширяване на рафинерията и инфраструктурата на площадката между Пирдоп и Златица .

Така общият мащаб на инвестициите надхвърля 1.5 млрд. лв. – сума, която превръща Средногорието в най-индустриализирания регион извън големите областни центрове.

Как „Аурубис“ промени Пирдоп и Златица

Пирдоп и Златица вече не са малки градове, живеещи в периферията на София. Те са индустриален коридор, в който ритъмът на живота се определя от производството. Заводът е най-големият работодател в региона - над 800 души работят директно в него, а още хиляди са заети в поддоставчици, логистика, ремонтни дейности и услуги .

Заплатите са сред най-високите в индустрията за малък град. Металургията традиционно е сектор с високи възнаграждения, а разширяването на производството допълнително повишава стандарта. Пирдоп и Златица са сред малките градове с най-висока средна работна заплата в страната – над 1500 евро, реалност, която се усеща в ежедневието: нови жилищни проекти, модернизирани улици, обновени обществени пространства, растящи малки бизнеси.

Градовете вече не са периферия – те са център на Средногорието, а Средногорието е новият индустриален център на България.

Екосистема около медта

„Аурубис“ не е самотен гигант. Около него се развива цяла индустриална екосистема:

Механични и ремонтни предприятия обслужват тежката индустрия.

Логистични компании се грижат за огромния обем суровини и износ.

Енергийни и екологични фирми работят по проекти за енергийна ефективност, фотоволтаични централи и управление на отпадъци.

Малки производствени компании изработват метални изделия, компоненти и строителни материали.

Това е индустриален коридор, който няма аналог в България извън Пловдивската икономическа зона.

Air Liquide – новият играч, който подсили сърцето на Средногорието

В последните години до металургичния гигант „Аурубис“ се появи още един стратегически стълб – френската група Air Liquide, световен лидер в индустриалните газове.

На площадката между Пирдоп и Златица компанията изгражда нова инсталация за разделяне на въздуха – високотехнологична система, която произвежда кислород, азот и аргон за нуждите на тежката индустрия. Това не е просто допълващо звено, а ключова инфраструктура, без която модерната металургия не може да функционира.

Инвестицията е част от мащабна програма на стойност 100 млн. евро, разпределена между България и Германия, и превръща Средногорието в един от най-важните газови хъбове на Балканите. Новата инсталация осигурява непрекъснато снабдяване на „Аурубис“, но обслужва и други индустриални клиенти в региона, създавайки нов тип синергия: металургия, газова инфраструктура, логистика и високотехнологични услуги, които заедно оформят модерната индустриална екосистема на Средногорието.

Животът на хората: От тихи градчета до модерни индустриални общности

Преди десетилетия Пирдоп и Златица бяха спокойни градчета, в които животът течеше бавно. Днес ритъмът е друг. Хиляди хора пътуват ежедневно, нови семейства се заселват, инфраструктурата се обновява, а местната икономика расте.

Средногорието вече е регион с висока заетост, стабилни доходи и модерна индустриална култура.

Градовете имат нова идентичност – не като миньорски или селски общности, а като европейски индустриални центрове.

Средногорието днес: индустриалното сърце на България

Инвестициите за милиарди промениха всичко.

Пирдоп и Златица се превърнаха в градове, които диктуват икономическия ритъм на страната.

„Аурубис“ е най-големият данъкоплатец в България, стратегически производител на критични суровини и двигател на регионалното развитие .

Средногорието вече не е географско понятие. То е индустриален организъм - жив, растящ, модернизиращ се.

Регион, който произвежда бъдеще.