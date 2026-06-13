Немски гигант наля 230 млн. лв. в завод у нас. Невиждан ремонт
750-тoнeн вepижeн ĸpaн e бил мoнтиpaн и дeмoнтиpaн нa мяcтo
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750-тoнeн вepижeн ĸpaн e бил мoнтиpaн и дeмoнтиpaн нa мяcтo
Скъпият ток и администрацията бавят проектите Металургичната компания "Аурубис България" планира да инвестира в следващите 4 години 180 млн. евро....