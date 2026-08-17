Какво се случва? Дара е изведена с полиция ВИДЕО

Дара е изведена с полиция след концерта по случай Деня на Варна.

Това се вижда от клип на Будна Варна.

От изражението й личи, че явно тя не е очаквала феновете й да са толкова екзалтирани.

Истински фурор предизвика певицата по време на участието си в празничния концерт във Варна. Той започна в 21 ч. в събота в Морската градина, а Дара излезе на сцената веднага след празничната заря, планирана за 23:00 часа. Над 10 хил. души се бяха събрали на концерта, а накрая се наложи певицата да бъде изведена под полицейска охрана, пише Блиц

Варна отпразнува Успение Богородично – празник на града, с голям концерт на DARA, която по-рано през деня стана и Почетен гражданин на Варна. Концертното участие на DARA струва 35 000 евро, като договорът се предвиждаше да бъде сключен с Virginia Records, която представлява певицата.

Феновете посрещнаха изключително ентусиазирано певицата. Мнозина от тях използваха възможността да се докоснат физически до нея, което създаде известно напрежение.

Наложило се е след края на събитието победителката в „Евровизия“ 2026 г. да бъде изведена от мястото с помощта на сериозен брой униформени служители. Те бяха образували нещо като кръг около нея, за да гарантират нейната безопасност.