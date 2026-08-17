6,5 млрд. евро за пенсии за 6 месеца: Ето колко получава средният пенсионер у нас

Близо 6,5 млрд. евро са изразходвани за пенсии от бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) през първата половина на 2026 г. Това е с 10,2% повече спрямо същия период на миналата година, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Разходите за пенсии са най-голямото перо в бюджета на ДОО – 6496,0 млн. евро.

Над 2 милиона пенсионери у нас

През юни 2026 г. броят на пенсионерите е достигнал 2 069 079 души. За година те са се увеличили с 12 701 души, или 0,6%.

Средният месечен размер на пенсията през юни е 517,08 евро. В сравнение с юни 2025 г. това е увеличение с 42,34 евро, или 8,9%.

Приходите растат, но разходите са значително повече

Общите приходи по консолидирания бюджет на ДОО към юни възлизат на 4105,5 млн. евро. За година те са нараснали с 403,1 млн. евро, или 10,9%.

В същото време разходите достигат 7280,4 млн. евро, което е увеличение с 643,3 млн. евро, или 9,7%, спрямо първите шест месеца на 2025 г.

Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към юни е 3178,3 млн. евро.

Повече пари и за обезщетения

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към юни са 735,6 млн. евро. Сумата е с 38,3 млн. евро, или 5,5%, повече спрямо същия период на миналата година.

При Учителския пенсионен фонд приходите към юни са 39,2 млн. евро, което е с 2,7 млн. евро повече на годишна база. Разходите достигат 33,8 млн. евро, или с 4,9 млн. евро повече спрямо първата половина на 2025 г.

Отделно, приходите по другия фонд, посочен в данните на НОИ, са 1059,6 хил. евро, като увеличението е 185,7 хил. евро. Разходите са 670,8 хил. евро, или с 63,1 хил. евро по-малко спрямо същия период на миналата година.

НОИ вече превежда обезщетения и по Revolut

От 1 август 2026 г. е разширен кръгът на личните платежни сметки, по които НОИ може да превежда парични обезщетения и гарантирани вземания.

Вече е възможно сметката да бъде водена и от доставчик на платежни услуги, установен в друга държава от Европейското икономическо пространство. Сред посочените възможности е и Revolut.