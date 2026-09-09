Важно от БНБ за пенсиите

Активите на пенсионните фондове в България продължават да растат и към края на юни вече надхвърлят 17,25 млрд. евро, показват последните данни на Българската народна банка.

За година управляваните от фондовете средства са се увеличили с близо 2,5 млрд. евро. Това е ръст от 16,8% спрямо юни 2025 г., когато активите са били 14,77 млрд. евро. Увеличение има и само в рамките на последното тримесечие - със 7,2%, или над 1,16 млрд. евро.

Най-голяма част от средствата продължават да са вложени в дългови ценни книжа. Стойността им достига почти 10 млрд. евро - с 6,7% повече спрямо година по-рано. Въпреки увеличението делът им в портфейлите на пенсионните фондове намалява от 63,4% на 57,9%.

Значително по-бързо нарастват инвестициите в акции. Към края на юни те са за 3,21 млрд. евро - с близо 881 млн. евро, или 37,8%, повече за година. Така делът им в общите активи се увеличава от 15,8% на 18,6%.

Още по-силен ръст има при вложенията в инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар. За една година те са се увеличили с над 1 млрд. евро, или 52,8%, и вече достигат 2,93 млрд. евро. Делът им се повишава от 13% на 17%.

Значително по-малка част от парите се държат в брой и на депозити. Тези средства възлизат на близо 838 млн. евро и се увеличават само с 1,5% за година. Делът им в общите активи намалява от 5,6% на 4,9%.

Данните на БНБ показват и промяна в географското разпределение на инвестициите. В България са вложени близо 5,17 млрд. евро - с 9,2% повече спрямо година по-рано. Въпреки това делът на инвестициите у нас намалява от 32% на 30% от всички активи.

По-голяма сума вече е насочена към други държави от еврозоната - 6,34 млрд. евро. Това е увеличение с 21,1% за година, а делът на тези инвестиции достига 36,7%.

Растат и вложенията в други държави и международни организации. Те достигат близо 3,5 млрд. евро, което представлява увеличение от 27,6% спрямо юни миналата година.

Почти всички пасиви на пенсионните фондове са свързани с натрупаните пенсионни права на осигурените лица. Към края на юни стойността им е 17,18 млрд. евро - с близо 2,47 млрд. евро повече спрямо същия период на 2025 г. Те представляват 99,5% от общите пасиви на пенсионните фондове, пише БТА.