Важно от експерт за пенсиите - всеки трябва да знае това

Ако не изберем фонд, хората до 50 ще си останат в динамичния фонд. Между 50 и 3 години преди пенсия ще бъдат в балансиран, а ако 3 години преди това нямат избор - ще бъдат автоматично причислени към консервативен фонд. Това обясни в студиото на NOVA Мирослав Маринов от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Той допълни, че 5% от сумата, която ни се удържа за заплата, ще отива за втория пенсионен стълб.

Маринов обясни как изглежда пенсионната система и как може да изглежда пенсията ни след време.

Първият стълб при образуването е държавното обществено осигуряване (ДОО). За него има изисквания - 37 години стаж за жени и 40 години за мъжете. Пределната възраст за пенсия е около 65 години. От него около 40% от заплатата ни отива за пенсия.

Третият стълб е допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Около 600 000 в България имат такъв. "Тя би могла да осигури още около 15-20% от нашите доходи", каза той.

"При смърт на човека, преди той да започне да получава пенсия, парите му ще бъдат наследени от неговите близки. Тези подфондове са за периода на натрупване на средствата", каза той.

"Тази реформа вече съществува. На всеки три месеца пенсионно-осигурителните дружества са длъжни до 10-о число на месеца да виждат как са инвестирани техните средства. Те са променливи във времето", каза експертът.

"Ако останем само в балансирания фонд, при 1400 евро осигуряване, може да очакваме пенсия около 500 евро. При уговорката ако започнем да се осигуряваме сега. При динамичния около 780 евро, а при консервативния – най-малко", каза в заключение той.