Нов огнен ад край Созопол. Има сериозни съмнения

Пламна заведение на созополския плаж "Смокиня". Видео на гъст, черен дим, издигащ се над септемврийските летовници, бе споделено в социалните мрежи. Според очевидци ресторантът, от който се издига димът, е Resto Del Verano.

Към този момент няма официална информация. Първите кадри са публикувани около 12:45 във Facebook. По-късно нови видеа показа как огън е обхванал цялото заведение.

На 29 август ресторант в Саозопол изгоря след пожар, възникнал в ранните часове на деня. Пламъците са унищожили напълно заведението, а огънят по-късно се е прехвърлил и към намиращите се наблизо хотели и почивни бази.

Именно двата последователни инцидента в морския град роди теория сред потребителите на социалната мрежа. Някои предположиха, че пламъците са предизвикани умишлено, за да може собствениците на заведенията да получат пари от застраховката.

Към тези съмнения се добавя и фактът, че този летен сезон бе по-малко успешен от предните за търговците по морето.