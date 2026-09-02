Дете игра с огън и подпали двор и гора

Пожар, предизвикан от небрежност при боравене с открит огън от дете, е обхванал частен двор и намираща се в съседство гора в село Градец, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Сливен.

Сигналът е подаден на 1 септември около 12:42 часа. На място са изпратени три екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Котел, три екипа от Сливен, както и служители на Държавното горско стопанство – Котел.

Огънят е бил ликвидиран, като няма нанесени материални щети. Благодарение на бързата намеса са спасени около 100 декара гора и шест сгради.

По случая в Районното управление на МВР – Котел е образувано досъдебно производство.

Районът около Градец вече няколко пъти е бил засегнат от пожари. На 21 август край селото също е имало пожар, а ден по-рано огън е обхванал около 2000 декара между селата Медвен и Градец.

Заради големия пожар тогава е била задействана системата BG-ALERT. В гасенето са участвали седем пожарни автомобила, два хеликоптера, военнослужещи, горски служители и доброволци.

През изминалото денонощие екипите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Сливен са реагирали общо на шест сигнала за произшествия.