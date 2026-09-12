Дете игра с огън и подпали двор и гора
Три екипа гасят пожара
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Три екипа гасят пожара
Над 300 души са евакуирани с лодки, пожарът изпепели къщи край Сивири
Дъждът невинаги спасява – ето кои са най-разпространените заблуди
Стотици жители са евакуирани
Разтърсващата изповед на оцелял при пожар в Испания
Пламъците превзеха историческата гора Фонтенбло, Франция подозира палеж
Властите активираха системата за спешно предупреждение 112
В борбата с пожара са участвали близо 900 пожарникари
Решението за обявяването му е заради бушуващ горски пожар зад предградия на града
Засегнати са изкуствено залесени с противоерозионна цел борови насаждения
Пореден горски пожар вдигна по тревога огнеборци, горски служители и доброволци. Сигнал за природното бедствие е подаден на телефон 112 в петък към 15...
Евакуираха хиляди хора заради голям горски пожар в Канада. На места пламъците в провинция Албърта са достигнали 30 метра. Част от канадците са изведе...
Горски пожар наложи евакуацията на хиляди души в пристанищния град на Чили – Валпараисо. Има опасност пламъците са изпепелят пристанището в населеното...
Лос Анджелис. Няколко нови горски пожара възникнаха в северната част на щата Калифорния в резултат на паднали мълнии. За едно денонощие огънят е обхва...
Благоевград. Пожарникари, горски служители и доброволци от местното население спряха пожар на метри от Рила планина. Огънят лумнал в четвъртък следоб...
Мездра. Второ денонощие горски пожар бушува пред планината Веслец между Мездра и Роман. Обхванати се близо 100 декара полувековна борова гора. Заради...
Бургас. Пожарът край Айтос, който опустоши над 10 хиляди декара площ във вилната зона, е овладян. Изгоряха дървени вили, частни лозови масиви, зеленчу...
За два часа огънят обхвана 10 хиляди декара
Кюстендил. Огромен горски пожар бушува край кюстендилското село Мурсалево, съобщи БГНЕС. Около 15 часа огънят избухнал от овчарник край селото, след...
Бургас. Около три декара суха трева и храсти са изгорели при пожар в бургаския квартал "Меден рудник", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас...