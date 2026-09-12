Всичко за Горски Пожар

Следете всички новини, анализи и коментари за Горски Пожар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Свят Регионални
Пожарът край Айтос е овладян

Пожарът край Айтос е овладян

Бургас. Пожарът край Айтос, който опустоши над 10 хиляди декара площ във вилната зона, е овладян. Изгоряха дървени вили, частни лозови масиви, зеленчу...

11 август | 9:39
0 коментара
9290