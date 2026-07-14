Оставил жена си, за да спаси котките им

„Никога не си представяш, че подобно нещо може да се случи. А когато се случи и останеш единственият оцелял, просто не знаеш как да продължиш.“

С тези думи 70-годишният Малкълм Тимбрел описва трагедията, която преобръща живота му завинаги. Британецът оцелява при един от най-смъртоносните горски пожари в историята на Испания, но губи съпругата си Анет Килгор, както и свои приятели и съседи.

Двамата живеели в малкото андалуско село Бедар в провинция Алмерия – място, което за броени минути било погълнато от огромните пламъци.

Любов, започнала под испанското слънце

Малкълм и Анет открили мечтания си дом благодарение на популярното британско телевизионно предаване A Place in the Sun. След години, прекарани в плаване по света, решили да се установят в спокойствието на испанската провинция.

И двамата вече били преживели тежка загуба – предишните им партньори починали след тежки заболявания. Общата им любов към пътешествията и новите приятелства ги събрала преди 17 години.

„Тя беше толкова жизнена, усмихната и общителна. Имахме невероятен живот заедно... а сега всичко свърши“, казва със сълзи в очите Малкълм.

Решението, което променило всичко

Когато пожарът достигнал селото, групата съседи решила да се евакуира с автомобилите си.

Но в последния момент Малкълм се върнал обратно към къщата. Не за вещи,а за двете им котки – Чарли и Лили.

„Ако бяхме направили разумното и бяхме оставили котките, двамата щяхме да сме живи. Но когато имаш животни, не мислиш по този начин“, признава той.

След като успял да вземе домашните любимци, британецът тръгнал да настигне останалите. Тогава видял нещо, което никога няма да забрави.

Огнената стена

Съпругата му, заедно със седем техни приятели и съседи, били излезли от автомобилите и решили да продължат пеша. „Крещях им да не го правят“, разказва той.

По-късно научил, че огнената стена се е движела с над 20 километра в час. „Нямаха никакъв шанс.“

Последният автомобил

Останал сам сред хаоса, Малкълм започнал да се мести от една кола в друга, докато пожарът ги поглъщал една след друга. „От шестте автомобила четири избухнаха в пламъци почти веднага. Всеки път, когато една кола се запалеше, се премествах в следващата.“ По необяснима случайност последните две коли не били напълно унищожени. „По някаква прищявка на съдбата оцелях в последната кола... заедно с една от котките.“ След преминаването на пожара спасителните екипи го открили жив.

Страшната находка

По-късно спасителите намерили телата на осем души по пътеката под къщата на семейството.

Местните власти съобщиха, че още четири жертви, открити в автомобил с десен волан, също вероятно са британски граждани.

До момента не всички загинали са официално идентифицирани, но испанските власти потвърждават, че сред жертвите има британци, французин, белгиец и испанец. Сред загиналите е и 93-годишна жена, която издъхнала по-късно в болница.

„Никой не е виновен“

След трагедията много британци, живеещи в района, критикуват липсата на навременни предупреждения към населението.

Малкълм обаче отказва да обвинява когото и да било.

„Самолетите нямаше как да пристигнат преди да се стъмни, а хеликоптерите не можеха да летят заради гъстия дим. При този вятър, суша и горещини това беше най-лошият възможен сценарий. Никой не е виновен.“

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