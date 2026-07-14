Опасен обрат: Иран атакува танкери, Тръмп обяви контрол над Ормузкия проток

Конфликтът между Съединените щати и Иран се изостри още повече, след като Иран нанесе ракетен удар по два танкера на Обединените арабски емирства в Ормузкия проток. При атаката загина един моряк, а осем души бяха ранени.

Почти едновременно американските сили извършиха нова серия от удари по военни цели на иранска територия – трета поредна нощ на интензивни атаки, предава BBC.

ОАЕ: Това е грубо нарушение на международното право

Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства осъди нападението, определяйки го като „дръзка атака“, която застрашава сигурността в целия регион.

По официални данни при удара е загинал индийски моряк. Сред осемте ранени има шестима индийски и двама украински граждани, като четирима от пострадалите са в тежко състояние.

От своя страна Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) потвърди атаката. Според Техеран двата танкера са игнорирали предупрежденията, изключили са навигационните си системи и са навлезли в район с поставени мини.

Тръмп: САЩ ще контролират Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон възстановява морската блокада на иранските пристанища и ще наложи 20-процентна такса върху всички товари, преминаващи през Ормузкия проток.

„От този момент нататък Съединените щати ще бъдат пазителят на Ормузкия проток“, заяви Тръмп в публикация в Truth Social.

По-късно той допълни, че американските сили „нанасят много тежки удари“ по Иран и постепенно унищожават военните му способности.

Въпреки ескалацията президентът заяви, че все още вижда възможност за дипломатическо споразумение.

Нови американски удари

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) съобщи, че американски самолети и кораби са атакували редица военни обекти в Иран, включително в районите на Бушер, Чабахар, Джаск, Конарак, Абу Муса и Бандар Абас.

Според Вашингтон операцията има за цел да отслаби способността на Иран да атакува търговски кораби в Персийския залив.

Иранските държавни медии съобщиха, че в отговор страната е нанесла удари по американски военни обекти в Кувейт.

Техеран: Ние сме истинските пазители на протока

Иранският външен министър Абас Арагчи реагира на изявленията на Тръмп, заявявайки, че именно Иран винаги е гарантирал сигурността в Ормузкия проток.

„Иран винаги е бил и ще остане пазителят на Ормузкия проток“, написа той в социалната мрежа X.

Той иронизира и предложената от Вашингтон 20-процентна такса, като заяви, че тя е прекалено висока.

Светът следи Ормузкия проток

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути в света. През него традиционно преминава около една четвърт от световния износ на петрол и приблизително 20% от втечнения природен газ.

След последните събития цените на петрола отново тръгнаха нагоре. Сортът „Брент“ поскъпна до близо 84 долара за барел, след като още в началото на седмицата отбеляза ръст от над 9%.

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